Clearwater International a accompagné le Management de Sepur dans leur opération de LBO secondaire soutenue par Cube Infrastructure Managers. Le fonds d’infrastructure devient actionnaire majoritaire du groupe prenant ainsi la suite de Trail Capital, aux côtés de son fondateur historique Hervé Matuszewski et du Management, mené par Youri Ivanov.

Cette opération constitue une nouvelle étape dans le développement du groupe Sepur. Celui-ci entend s’appuyer sur l’expertise de son nouvel actionnaire dans le service aux collectivités locales et la transition énergétique afin de poursuivre sa stratégie de développement. Cube Infrastructure pourra accompagner le groupe dans leur transition énergétique et dans la poursuite de leur politique de mobilité verte. Il devrait aussi leur permettre d’accélérer leur diversification et leur développement national, tout en conservant leur ADN d’entreprise indépendante et agile pour s’adapter aux besoins de leurs clients.

Créée en 1965, l’entreprise Sepur s’est imposée parmi les acteurs de référence de la collecte et du tri des déchets en France, notamment en Île-de-France et dans les régions limitrophes. L’entreprise aux côtés de son nouvel actionnaire et du Management pourra ainsi enrichir ses offres dans plusieurs secteurs : collecte, tri, recyclage et valorisation afin d’acquérir une dimension nationale.