Le 9 juillet 2018 naissait un nouvel acteur de premier plan, la Compagnie Financière Richelieu. Cette holding regroupant les trois entités Banque Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion, affiche résolument l’ambition de faire de ce nouveau Groupe, un acteur de référence en gestion de fortune et gestion d’actifs au niveau international.

Dans ce contexte, Banque Richelieu France poursuit sa dynamique de développement à long terme et le recrutement de collaborateurs experts sur ses différents métiers.

Régis Brochot précise : « Le recrutement de nouveaux talents nous permet de consolider et d’étendre nos expertises sur nos différents métiers afin d’accompagner les projets patrimoniaux de nos clients, quel que soit leur profil. Le client est au cœur du projet Banque Richelieu, dont l’ambition est de ré-humaniser la banque privée ».

A propos des nouvelles arrivées :

Stephan SCHILLINGER, 36 ans, Directeur Clientèle Privée (Strasbourg) :

Titulaire d’un Master CESB Gestion de Patrimoine au CFPB de Paris, Stephan a passé 7 ans dans le groupe CM-CIC dont 4 années au CIC Banque Privée de Mulhouse en tant que Gérant de Fortune.

Il intègre ensuite UBS France comme Gérant de Fortune Associate Director, à Strasbourg avant d’occuper pendant 4 ans le poste de Vice-President, au Crédit Suisse de Bâle.

Louis DEBEAURAIN, 32 ans, Banquier Privé (Paris) :

Titulaire d’une Licence de Droit de Paris X Nanterre, d’un Master 1 Droit des Affaires de la Faculté Libre de Droit d’Economie et de Gestion de Paris et d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’IAE Grenoble, Louis a débuté sa carrière chez LCL à Paris, comme Conseiller Privé en agence puis Banquier Privé au sein LCL Banque Privée.

Fethi BELKAÏD-ABDI, 47 ans, Banquier Privé (Paris) :

Titulaire d’une Maîtrise en Sciences Economique – option Monnaie/Finances à Paris XII, diplômé de l’Institut Technique de Banque (CFPB) et en Gestion de Patrimoine (AUREP Clermont-Ferrand), Fethi débute sa carrière à la BRED-Banque Populaire comme Conseiller Clientèle puis Chargé d’Affaires - Service des Transferts Internationaux. Il intègre ensuite la Société Générale comme Correspondent Banking Dept - Relationship Manager à la Direction des Flux Internationaux, puis Responsable Animation Produits et Marché des Migrants à la Direction des Filiales hors de France, avant d’occuper successivement les postes de Conseiller en Gestion de Patrimoine – Clientèle Internationale et Banquier Privé – Clientèle non résidente (Afrique / Moyen-Orient) au Desk International de la Société Générale Private Banking Paris.

Charlotte DENAIS, 24 ans, Quality Client Services Officer (Paris) :

Titulaire d’une Licence d’Economie Appliquée et d’un Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée de l’Université Paris - Dauphine, Charlotte, après une première expérience professionnelle chez Christie’s – Londres, a intégré nos équipes Banque Richelieu France au sein du Quality Client Service en formation en alternance, avant d’occuper le poste de Quality Client Service Officer.

Nathalie FEUVRIER, 52 ans, Middle Office Securites Senior Officer (Paris) :

Diplômée du BP Banque, Nathalie a occupé différentes fonctions en milieu bancaire (société de bourse Ferri S.A, Banque du Phénix, Banque Française d’Investissement, Banque San Paolo…) avant d’intégrer le Crédit Suisse à Paris au service des Opérations puis au sein du Middle Office.

Aude DELMAS-BEGUE, 23 ans, Chef de Projet Communication Marketing (Paris) :

Titulaire d’un Bachelor Communication Digitale de l’ISCG Paris et d’un Master 2 en Management Stratégie Digitale (formation en cours) à l’ISCG Paris, Aude a occupé dans les équipes Banque Richelieu France, dans le cadre d’une formation en alternance, les fonctions d’Assistante Evènementiel, d’Assistante Communication Marketing puis Chef de Projet Communication Marketing.

Laetitia PICCARRETA, 40 ans, Assistante Banquier Privé (Strasbourg)

Diplômée Designer Graphiste de l’Ecole Estienne / Greta CDMA à Paris, Laetitia a exercé différentes fonctions dans les milieux de l’édition, de l’automobile, du graphisme et de la publicité, avant d’intégrer la Banque UBS France où elle a pendant 4 ans, occupé les fonctions de Support Client Advisory pour les Clients Privés et Professionnels(Strasbourg) puis lesFinancial Intermediaries - FIM(Paris).