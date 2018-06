Kurma Partners et BNP Paribas Développement participent au nouveau tour de table –Sensome, la société qui prépare la révolution des dispositifs médicaux connectés grâce au plus petit capteur au monde capable d’identifier les tissus biologiques, a annoncé un nouveau tour de financement de 4,6 millions d’euros pour lancer son premier produit, le guide neurovasculaire intelligent Clotild™. Kurma Partners a mené le consortium de capitaux-risqueurs (Paris-Saclay Seed Fund, Idinvest) et d’investisseurs historiques, et le fonds BNP Paribas Développement les a rejoints.

La technologie de Sensome combine des microcapteurs d’impédance avec des algorithmes basés sur l’intelligence artificielle pour identifier instantanément les tissus biologiques avec une fiabilité inégalée. Les capteurs sont si fins qu’ils peuvent être intégrés à n’importe quel dispositif médical.

Clotild™, le premier produit à incorporer la technologie de Sensome, est un guide connecté pour le traitement de l’accident vasculaire cérébral, première cause d’invalidité dans le monde. Quand un caillot sanguin bouche une artère du cerveau, des millions de cellules nerveuses meurent chaque minute. Selon la nature du caillot, l’intervention d’urgence pour déboucher l’artère peut prendre des heures. Clotild™ déterminera instantanément la composition du caillot et aidera les médecins à sélectionner les outils les mieux adaptés à chaque patient pour rétablir le flux sanguin au plus vite et limiter les séquelles.

"Ce tour de financement nous permettra de réaliser un essai clinique et de lancer Clotild™ sur le marché européen, mais également d’explorer de nouvelles applications de notre technologie", a déclaré Franz Bozsak, président et co-fondateur de Sensome.

"Nous avons été très impressionnés par les progrès de Sensome au cours de l’année écoulée", a souligné Philippe Peltier, administrateur de Sensome représentant Kurma Partners. "Nous partageons la vision de Sensome de créer des dispositifs médicaux connectés qui profiteront à de multiples groupes de patients et nous sommes fiers de participer à cette révolution ".