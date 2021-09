Sendcloud, plateforme d’expédition tout-en-un dédiée aux e-commerçants leader en Europe, annonce avoir achevé une levée de fonds de Série C à hauteur de 150 millions d’euros. Menée par Softbank Vision Fund 2 [1], la levée a bénéficié d’une importante participation de L Catterton ainsi que du concours de HPE Growth.

Sendcloud aide les commerçants à optimiser pleinement leur processus d’expédition et leur permet d’offrir une expérience client enrichie. Alors que l’e-commerce est à présent la nouvelle norme, le marché de la livraison devrait passer de 403 milliards de dollars (actuellement) à 501 milliards de dollars en 2024. Pourtant, même si 71 % des consommateurs européens (et 75% des consommateurs français) considèrent la flexibilité comme un élément clé de la livraison, la plupart des commerçants utilisent encore un seul transporteur pour leurs expéditions. En proposant une plateforme multi-transporteurs, Sendcloud apporte une solution à cette problématique et simplifie la livraison. À ce jour, 23 000 e-commerçants - dont Gelato, Rosefield, Shoeby et Subdued - font confiance à la plateforme.

« À l’heure où les consommateurs du monde entier veulent décider où, quand et comment ils veulent recevoir un colis, les principaux e-commerçants comptent sur Sendcloud pour gérer leur processus logistique », a déclaré Rob van den Heuvel, Chief Executive Officer and Co-founder chez Sendcloud. « Pour fidéliser les consommateurs sur le long terme et réussir à traiter les volumes croissants de colis, une solution multi-transporteurs comme celle proposée par Sendcloud est essentielle. Nous sommes fiers de nous associer à Softbank et à L Catterton, et ainsi entamer un nouveau chapitre dans notre développement. »

Grâce à Sendcloud, les boutiques en ligne peuvent collaborer directement avec tous les principaux transporteurs européens, leur donnant ainsi accès à un large éventail d’options de livraison via une seule et même plateforme. Ils sont alors en mesure de choisir les conditions d’expédition et de livraison à l’international ou via des consignes de colis, ainsi que le jour et l’heure de la livraison. De plus, Sendcloud offre un accès à plus de 400 000 points de livraison dans toute l’Europe, et donne l’opportunité aux clients de récupérer leur colis auprès de leur point de retrait préféré. La technologie de Sendcloud transforme la logistique e-commerce en rationalisant les multiples interfaces de programmation d’applications (API) avec une solution unique, apportant ainsi une expérience de livraison transparente aux consommateurs et aux retailers.

« L’augmentation du nombre de colis et de la demande de flexibilité des livraisons ont boosté le besoin en solutions d’expédition intelligentes des e-commerçants », commente Yanni Pipilis, Managing Partner chez SoftBank Investment Advisers. « Sendcloud a développé une plateforme d’expédition tout-en-un innovante qui aide les e-commerçants à intégrer facilement des fonctionnalités liées à la gestion de la caisse, de l’expédition, du suivi, des retours et du reporting. Nous sommes heureux de nous associer à Rob et à l’équipe de Sendcloud pour les aider dans leur mission d’accompagnement de la prochaine vague de développement du e-commerce. »

« En tant que précurseur, la plateforme intuitive, évolutive et adaptée de Sendcloud permet aux e-commerçants à travers l’Europe de bénéficier d’un système d’expédition sophistiqué », ajoute Christopher North, Managing Partner de L Catterton. « Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe talentueuse de Sendcloud et de tirer parti de notre expérience e-commerce axée sur le consommateur ainsi que de notre expertise en matière d’entreprises technologiques et éditeurs de logiciels en forte croissance. Il s’agit de stimuler l’innovation en permanence et de positionner la société vers une croissance mondiale. »

Pour faire écho à l’augmentation du volume de colis traités de 133% par an, Sendcloud utilisera ce capital pour accélérer davantage son développement, continuer à étendre son empreinte et favoriser l’adoption de sa plateforme à l’international. L’entreprise compte actuellement 400 employés et prévoit d’ouvrir 250 postes supplémentaires au cours des 12 prochains mois.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Neil Cunha-Gomes et Monika Wilk, Investors chez Softbank Investment Advisers, rejoindront le Conseil d’Administration de Sendcloud aux côtés d’Ido Krakowsky de chez L Catterton.

Arma Partners a joué le rôle de conseiller financier exclusif de Sendcloud dans le cadre de cette transaction.