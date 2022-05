Sencrop, acteur référent de l’ag-tech en Europe dans l’agriculture de précision grâce à ses solutions agro-météo collaboratives basées sur le microclimat, annonce aujourd’hui une levée de fonds en série B de 18 millions de dollars menée par JVP, dans le cadre de l’initiative climatique et agro-alimentaire du fonds international VC.

EIT Food - soutenu par l’Union européenne ; Stellar Impact - géré par Telos Impact ; IRD Gestion et les actionnaires historiques de Sencrop - notamment le fonds Ecotechnologies géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre de France 2030, Demeter IM et NCI Waterstart - participent également à l’opération.

L’application de précision basée sur les données de Sencrop permet à plus de 20 000 agriculteurs d’avoir une vision axée sur leurs cultures des conditions météorologiques, des risques de maladies et de ravageurs et de leurs besoins en irrigation.

Sencrop permet aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions et de réduire les risques pour leurs cultures, avec une empreinte agro-environnementale positive.

Le leader européen est présent dans plus de 20 pays et possède des bureaux en France (siège social), aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Avec le nouvel investissement, la société ouvrira un bureau au “International Foodtech Center” en Galilée, en Israël.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la stratégie internationale de coopération entre Israël et la France, combinant des stratégies d’IA, de données et de technologie climatique pour trouver de nouvelles solutions aux défis climatiques et agricoles mondiaux.

Ce tour de table permettra de renforcer le leadership de Sencrop sur ses principaux marchés, d’accélérer son expansion internationale, notamment vers l’Amérique du Nord, et de consolider son développement pour devenir le leader mondial de l’AgTech.

Depuis sa création en 2016, la solution collaborative d’agriculture de précision Sencrop aide les agriculteurs à limiter leurs risques culturaux et à prendre de meilleures décisions au quotidien pour plus de confort, de meilleurs rendements et un impact environnemental maîtrisé. Avec une mission claire : rendre l’agriculture de précision accessible à tous. En six ans, la start-up ag-tech est devenue le leader européen des solutions connectées aux parcelles, sur tous types de cultures.