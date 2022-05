Semperis, pionnier des solutions automatisées permettant aux entreprises de restaurer leurs données à la suite d’une cyberattaque, a annoncé ce jour avoir levé plus de 200 M$ dans le cadre d’une levée de fonds de série C menée par KKR, avec la participation de Ten Eleven Ventures, Paladin Capital Group, Atrium Health Strategic Fund, Tech Pioneers Fund et d’investisseurs existants dont Insight Partners.

D’après un classement établi par le Financial Times, Semperis est la société de cybersécurité ayant connu la plus forte croissance aux Etats-Unis en 2022.

Ce nouveau financement permettra à Semperis d’accélérer ses recrutements sur l’ensemble de ses activités dans le monde afin de mieux accompagner une clientèle en constante expansion. Le Groupe a par ailleurs pour objectif d’accroitre ses équipes en charge des réponses aux incidents portant sur l’identité.

Les systèmes d’identité tels que Microsoft Active Directory (AD) et Azure AD, utilisés par plus de 90 % des entreprises, font parfois l’objet d’attaques soutenues. A travers son approche de défense à plusieurs niveaux – avant, pendant et après une attaque – Semperis offre la technologie de sécurité la plus complète du secteur pour l’ensemble des systèmes d’identité – AD hybride et autres – combinée à une expertise en matière de réponse aux incidents.

« Dès ses débuts, Semperis s’est donné comme mission d’être un moteur au service du bon fonctionnement des entreprises », a déclaré Mickey Bresman, PDG de Semperis, et co-fondateur du groupe avec Guy Teverovsky et Matan Liberman. « Grâce à la protection de l’identité à plusieurs niveaux proposée par Semperis, les organisations peuvent se défendre contre les cyberattaques sans être contraintes de choisir entre deux options préjudiciables : payer les criminels ou être mises à l’arrêt. A travers l’expérience combinée de KKR, de Ten Eleven Ventures, d’Insight Partners et d’autres investisseurs prestigieux, dans le développement de sociétés de cybersécurité en forte croissance, nous formons désormais un groupe de partenaires stratégiques de haut-niveau pour faire progresser notre mission. »

KKR investit dans Semperis via le Next Generation Technology Growth Fund II, un fonds dédié aux opportunités d’investissement dans les entreprises de croissance évoluant dans le secteur des technologies. Ben Pederson, Directeur en charge de l’équipe Tech Growth chez KKR, rejoint le conseil d’administration de Semperis.

« Une clientèle très fidèle, dont un nombre croissant d’organisations parmi les plus importantes au monde, fait confiance à Semperis pour défendre ses systèmes d’identité ciblés par des cyberattaques », a affirmé Ben Pederson. « Aujourd’hui, la majorité des attaques reposent sur l’identité, ciblant les identifiants pour infiltrer les entreprises. La technologie de pointe de protection d’identité proposée par Semperis et son expertise en matière de réponse aux incidents constitue une innovation, et KKR est fier de soutenir une telle mission. »

En plus d’étoffer ses effectifs, Semperis alloue une part importante de ses crédits à la recherche et développement pour continuer à innover sur le marché de la défense des systèmes d’identité, en mettant notamment l’accent sur sa plateforme Directory Services Protector, que Gartner classe dans la catégorie des solutions de détection et de réponse aux menaces liées à l’identité (ITDR). Gartner a inclus le domaine de l’ITDR dans ses grandes tendances en matière de cybersécurité pour 2022, indiquant que le mauvais usage d’identifiants constitue l’une des principales méthodes utilisées par les hackers pour accéder aux systèmes internes des entreprises.

« Semperis innove de manière continue dans l’un des domaines les plus négligés mais néanmoins les plus critiques de la cybersécurité : la défense des systèmes d’identité », explique Mark Hatfield, fondateur et associé général de Ten Eleven Ventures. « Ce financement, qui constitue l’une des plus importantes levées de fonds dans le domaine de la cybersécurité à ce jour, permettra à Semperis de continuer à renforcer sa position dominante dans un segment de marché en forte expansion. »

« Nous sommes ravis de contribuer au financement de Semperis et d’ainsi poursuivre notre partenariat stratégique mutuellement bénéfique », a indiqué Teddie Wardi, directeur général d’Insight Partners. « Nous croyons en l’approche de Semperis, qui vise à sécuriser l’infrastructure d’identité de base, tout en combinant technologie de pointe et support en matière de réponse aux incidents, pour offrir aux clients une défense complète de leurs systèmes d’identité. »

Frost & Sullivan a décerné à Semperis le prix Competitive Strategy Leadership 2022 récompensant l’innovation de la société et son impact sur la clientèle sur le marché mondial de la sécurité et de la récupération d’AD.

« Semperis possède une expertise inégalée dans la détection des intrusions et la réponse aux incidents d’Active Directory et d’autres cyberattaques basées sur l’identité », a déclaré Sarah Pavlak, directrice secteur chez Frost & Sullivan. « Les solutions apportées par Semperis reposent non seulement sur une technologie de premier plan permettant de répondre aux attentes des clients, mais aussi sur des pratiques exemplaires et des conseils personnalisés pour les entreprises et les particuliers. Un positionnement qui distingue le Groupe de ses concurrents. »