Créé à la rentrée 2021 par Selim Mehrez, Galite Partners est la nouvelle référence du conseil stratégique en finance, qui capitalise sur 65 ans d’expérience pratique cumulée par ses associés fondateurs dans les plus prestigieuses institutions. En alliant un haut niveau d’expertise et des solutions sur mesure, Galite Partners a l’ambition de développer une relation de confiance à long-terme avec chacun de ses clients.

Avec plus de 20 ans d’expérience à haut niveau dans des banques internationales de premier plan (Société Générale, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis), Selim Mehrez apporte une vision à 360° de la banque d’investissement et des marchés de capitaux, et une expertise mondialement reconnue dans la finance de marché basée notamment dans les produits dérivés sur toutes les classes d’actifs (actions, taux, change, crédit, matières premières, fonds).

Il s’est entouré de deux associés, Kaouthar Mehrez et Eric Souny (voir profils ci-dessous), ayant des compétences complémentaires. Ces trois « industry veterans » apportent chacun une haute technicité, une riche expérience et une perspective unique permettant d’offrir un conseil indépendant et surmesure quels que soient les besoins rencontrés par leurs clients.

Galite Partners est ainsi à même d’identifier et de négocier pour ses clients des solutions d’investissement et de financement, mais aussi de proposer un conseil personnalisé aux dirigeants, directeurs financiers et trésoriers d’entreprises sur des problématiques très opérationnelles comme par exemple en matière de notation financière, de haut de bilan, de fusions acquisitions, de relations investisseurs, de pilotage de la performance ou de couverture des risques.

Selim Mehrez déclare : « Qu’il s’agisse d’allouer des capitaux, de lever des financements, de gérer les risques ou, tout simplement, d’exercer les tâches quotidiennes d’un directeur financier ou d’un trésorier, les professionnels de la finance n’ont jamais eu accès à une gamme de solutions aussi diverse et étoffée, si bien qu’il est parfois difficile d’avoir une vision globale et de naviguer parmi les nombreuses options qui s’offrent à eux.

En créant Galite Partners, j’ai souhaité leur proposer un accompagnement indépendant et expert qui combine l’agilité et la dimension humaine d’une « boutique » avec l’expertise de praticiens rompus à l’exercice de la finance, en entreprise comme en salle des marchés. »

Biographies des associés de Galite Partners

Selim Mehrez, 48 ans, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, a débuté sa carrière comme ingénieur dans le secteur des télécommunications avant de rejoindre l’équipe de dérivés actions de SGCIB en 2001.

Après un passage chez Goldman Sachs, il rejoint Morgan Stanley en 2011 pour en devenir responsable mondial de l’ingénierie financière et des stratégies dérivés, à Londres. En 2014, il prend la tête des dérivés actions de Natixis, puis est nommé en 2016 responsable mondial du Fixed income puis en 2018 responsable du Fixed Income et des dérivés actions de la banque. Sous sa direction, ces activités ont connu une très forte croissance du Produit Net Bancaire et du ROE, faisant de Natixis l’une des références mondiales sur les marchés de capitaux.

Kaouthar Mehrez, précédemment Executive Director chez Natixis en charge de l’origination DCM pour les marchés émergents. Avant cela, elle a travaillé dans l’équipe de financements structurés de Natixis, en fusions & acquisitions et business développement chez Orange (alors France Telecom). Elle a accompagné des Souverais, des instiutions multilatérales et des entreprises et elle apporte une expertise technique reconnue dans les solutions financement privé ou public, notamment sur le marché international de la dette ainsi qu’une connaissance intime des marchés émergents.

Eric Souny, était jusqu’en 2020 directeur financier adjoint du Groupe Casino, qu’il avait rejoint en 2015 après avoir passé dix-sept années dans l’audit chez Deloitte, où il était Associé. Il apporte un bagage technique de premier plan notamment en contrôle financier, opérations de marché, comptabilité et gestion de crise, mais aussi un regard de praticien expérimenté dans les environnements complexes avec de fortes exigences réglementaires (sociétés cotées, organisations multinationales, normes IFRS et US GAAP, etc.).