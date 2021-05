Seeq Corporation, acteur majeur des logiciels analytiques poussés pour la production et l’Internet industriel des objets (IIoT), a annoncé aujourd’hui avoir levé 50 millions de dollars de financement lors d’un tour de série C mené par la société internationale de capital-risque et d’investissement privé Insight Partners. Ce tour inclut la participation renouvelée de Saudi Aramco Energy Ventures, Altira Group, Chevron Technology Ventures, Cisco Investments et Second Avenue Partners. À l’issue de celui-ci, l’investissement total dans Seeq se porte à environ 115 millions de dollars depuis sa création.

Seeq aide les ingénieurs et scientifiques de l’industrie des procédés à analyser, prévoir, collaborer et partager des enseignements avec rapidité pour améliorer les résultats de production et commerciaux. Ses clients exercent leurs activités dans les secteurs suivants : hydrocarbures, industrie pharmaceutique, chimie, énergie, exploitations minières, agroalimentaire et autres industries des procédés. Ce financement permettra d’accélérer l’expansion des ressources de développement, de vente et de marketing de Seeq, et contribuera à accroître sa présence sur les marchés internationaux.

« Nous sommes heureux de clôturer ce tour de financement de série C avec le soutien d’Insight Partners, qui donne une nouvelle dimension à notre activité et nous permettra d’aider les acteurs de l’industrie à prendre des décisions fondées sur les données », a déclaré Steve Sliwa, PDG et cofondateur de Seeq. « En s’appuyant sur les innovations en matière de Big Data, d’apprentissage automatique et d’informatique, Seeq contribue à l’émergence d’une nouvelle génération d’enseignements tirés des logiciels. »

« Seeq s’est imposé comme le leader des solutions analytiques destinées à l’industrie des procédés et à l’IIoT, et nous sommes convaincus que cet acteur continuera à transformer la façon dont les entreprises obtiennent et partagent des enseignements qui accélèrent le processus décisionnel », estime Matt Koran, vice-président d’Insight Partners. « L’entreprise a connu une croissance record jusqu’à présent, et nous nous réjouissons de nous associer à celle-ci pour l’aider à concrétiser sa vision d’une nouvelle génération de solutions analytiques basées sur l’apprentissage automatique. »

La suite complète d’applications d’analyse et de partage d’enseignements sur les données des industries des procédés développée par Seeq inclut Workbench, aux fonctions analytiques poussées et simples d’utilisation, Organizer pour la publication de rapports et de tableaux de bord, Data Lab pour l’accès aux bibliothèques Python et Cortex pour la gouvernance informatique, la connectivité des données et les fonctionnalités de calcul.

En 2020, Seeq s’est classé 261e dans la liste des entreprises à plus forte croissance de l’année établie par Inc. Magazine, a atteint la 76e place du classement Technology Fast 500™ de Deloitte et a été retenu parmi les gagnants nord-américains du prix Red Herring Top 100.

La croissance rapide de Seeq est notamment due à ses partenariats et à son engagement en faveur du cloud computing. Seeq est disponible sur AWS Marketplace et possède la compétence Logiciel industriel AWS. Seeq est disponible sur Azure Marketplace depuis 2019 et a récemment fait partie des finalistes du prix du partenaire Microsoft de l’année 2020 dans la catégorie Énergie.

Outre ses partenariats cloud, Seeq se connecte à un vaste ensemble de plateformes de stockage de données de fournisseurs d’automatisation pour les interactions sur site, notamment OSIsoft, Siemens, GE, Honeywell, Emerson Automation Solutions, Inductive Automation, AVEVA, AspenTech et Yokogawa.

Outre les ventes directes de ses solutions en Amérique du Nord et en Europe, Seeq est présente dans le monde entier par le biais d’un réseau de partenaires intégrateurs système, qui proposent des services de formation et de revente dans plus de 25 pays.