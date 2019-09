Rgreen Invest, plateforme de financement de la transition énergétique, annonce la nomination de Sébastien Rondel en tant que Directeur d’Investissement et Julien Commarieu au poste nouvellement créé de Directeur des Risques, RCCI & Secrétaire Général.

Sébastien Rondel – Directeur d’Investissement

Diplômé de l’école Nationale des Ponts et Chaussées, Sébastien commence sa carrière dans la banque d’investissement et y occupe plusieurs postes notamment en Asie. En 2004, il rejoint Macquarie Capital à Séoul en tant qu’Associate Director avant de rentrer en France en 2009 et d’accompagner simultanément en tant que Directeur Général la société Clavis Finance, spécialisée dans les projets d’infrastructures et la société Natureo Finance, spécialisée dans le conseil aux projets énergétiques et environnementaux. Depuis 2014, il était Head of Project Finance chez Total Eren.

Julien Commarieu – Directeur des Risques, RCCI & Secrétaire Général

Diplômé d’un Master en droit des affaires, Julien commence sa carrière en 2007 en tant que consultant chez Marker Management Consulting avant de prendre la responsabilité de l’équipe Régulation de Hiram Finance en 2011. Quatre ans plus tard, il devient manager dans l’équipe Asset Management Advisory Risk de EY à Paris. Depuis 2016, il occupait la fonction de Directeur de Practice au sein de 99 Advisory.