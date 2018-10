Basé à Paris, Sébastien est placé sous la responsabilité de Laurent Sécheret, Global Head of Communications et membre du Comité exécutif de Candriam.

Créée en 2014, la marque Candriam (acronyme de Conviction AND Responsibility In Asset Management) a su en quelques années se hisser parmi les marques leaders de l’industrie de la gestion d’actifs en Europe, une progression illustrée par la croissance de 80% de ses encours sur la période.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qui constituent une création de poste, Sébastien est chargé de piloter la stratégie de marque dans son ensemble (identité, publicité, sponsoring, contenus, etc.), en s’appuyant en particulier sur l’ADN d’investisseur responsable de Candriam. Ceci en vue de renforcer la visibilité et l’affinité de la marque auprès de ses publics-cibles – institutionnels et distribution – sur tous ses marchés clés, en Europe et au-delà.

Sébastien bénéficie de 20 ans d’expérience en communication et marketing dans l’industrie de la gestion d’actifs. Après avoir débuté sa carrière chez Société Générale Asset Management et Natixis Asset Management, il a ensuite occupé des postes à responsibilité chez Edmond de Rothschild Asset Management, Tikehau IM et Novaxia, où il était Directeur Marketing. Il a également effectué des missions en tant que consultant pour le compte de nombreuses sociétés de gestion européennes, notamment Amundi, Oddo AM ou encore Schelcher Prince. Sébastien, 44 ans, est titulaire d’un Master en Marketing de la Rouen Business School.