Sébastien Barbe, 50 ans, est nommé Directeur du Pôle Produits, et intègre le Comité exécutif du groupe bancaire coopératif et territorial. Ce pôle, composé d’une vingtaine d’entités et qui compte 1 200 collaborateurs, est en charge de la protection et de la valorisation du patrimoine de ses clients à travers 3 métiers : Assurance, Gestion et Immobilier. Sébastien Barbe succède à Bernard Le Bras, qui fait valoir ses droits à la retraite.

Diplômé de l’ENSIMAG en 1994, Sébastien Barbe commence sa carrière comme gérant chez Amundi avant de rejoindre Rothschild & Co Asset Management en 1999 pour prendre la responsabilité de la gestion obligataire, convertible et structurée. En 2011, il rejoint le groupe Crédit Mutuel Arkéa en tant que Directeur général de Schelcher Prince Gestion. En 2017, il est nommé Président du Directoire d’Arkéa Investment Services, qui regroupe l’ensemble des expertises en gestion d’actifs et de fortune du Crédit Mutuel Arkéa.

Le Pôle Produits du Crédit Mutuel Arkéa a pour objectifs de valoriser et protéger le patrimoine de ses clients au travers de ses 3 métiers : Assurance, Gestion et Immobilier. Il regroupe 1 200 collaborateurs, au sein d’une vingtaine d’entités.

La ligne assurance du Pôle regroupe Suravenir Assurances et Novelia pour l’assurance dommages, Suravenir pour l’assurance-vie, ainsi qu’Arkéa On Life, Arkéa Assistance et Arkéa Sécurité pour les prestations d’assistance. Les métiers de la gestion d’actifs et de fortune sont rassemblés au sein d’Arkéa Investment Services, qui compte huit affiliés, notamment Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa REIM pour la gestion d’actifs et Arkéa Banque Privée pour la gestion de fortune. Côté immobilier, les prestations de conseil sont assurées par Arkéa Real Estate et la commercialisation par Groupe Izimmo et Arkéa Immobilier Conseil.

En plus d’être fournisseur de solutions pour l’ensemble du groupe, le Pôle Produits a également développé depuis plusieurs années une stratégie de partenariats externes.