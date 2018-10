Conçue en partenariat avec des professionnels du loisir, Seaclick a pour objectif de créer le service incontournable du quotidien des particuliers à la recherche de loisirs pendant leur temps libre et des prestataires d’activités de loisir.

Pour les utilisateurs, le parcours de recherche d’activités est souvent long et fastidieux : difficulté pour trouver l’offre globale d’activités proposée dans une ville ou une région, navigation de sites en sites pour trouver les informations concernant les activités et les coordonnées. L’organisation d’une semaine de congés peut devenir très compliquée surtout lorsqu’il faut trouver des activités pour les parents et pour les enfants de différents âges.

Seaclick permet de trouver une activité dans une ville ou autour de soi, de façon localisée, en fonction :