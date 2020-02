La start-up de biotechnologies Scipio bioscience est basée à Paris. Elle développe une nouvelle génération de solutions de séquençage sur cellules uniques et annonce sa levée de fonds de 6.0 M€ dans le cadre de sa série A auprès d’investisseurs internationaux menés par M Ventures (Amsterdam, Pays-Bas), filiale capital risque de Merck. Les investisseurs historiques, le fonds Quadrivium I de Seventure Partners (Paris, France) et High-Tech Gründerfonds (Bonn, Allemagne) ont participé à l’augmentation de capital aux côtés de Financière Arbevel (Paris, France) et investiere (Zürich, Suisse).

Selon Arnaud Autret, Directeur Investissement chez M Ventures : « Il y a un besoin considérable d’outils de séquençage abordables. C’est la disponibilité de ces outils qui stimulera la croissance mondiale du marché des analyses sur cellules uniques, en recherche fondamentale comme en recherche clinique. Scipio bioscience est précurseur dans le domaine de préparation d’échantillons pour le séquençage. Nous soutenons pleinement l’équipe dans son projet de lancement d’une solution très attendue par le marché, basée sur une technologie innovante, qui permet le positionnement de Scipio bioscience en acteur majeur du domaine de la biologie des cellules uniques. »

Philippe Tramoy, Partner (Directeur de Participations) au sein de l’équipe dédiée à la gestion du Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 chez Seventure Partners, ajoute : « nous sommes très satisfaits que notre financement d’amorçage de Scipio bioscience pour un véritable projet de développement de technologie de pointe soit la clef pour permettre à cette innovation de changer la donne dans le secteur ».

Le Professeur Stuart Edelstein, Président de Scipio bioscience, note également : « Nous sommes convaincus que notre kit ergonomique, simple à utiliser, accessible depuis toutes les paillasses et ne nécessitant aucun équipement, permettra à des milliers de chercheurs supplémentaires de pratiquer le séquençage ARN de cellules uniques. Cet accès à la technologie va modifier la manière dont les chercheurs répondent aux questions biologiques et bénéficier à la recherche fondamentale tout comme aux applications cliniques. Nous sommes très heureux d’initier avec les laboratoires de l’ICM (Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière, Paris, France) des collaborations pour les bêta-tests de notre kit, car les interactions avec ces derniers ont été jusqu’à maintenant extrêmement fructueuses. Notre objectif prochain est d’étendre les collaborations aux instituts de recherches européens phares. »

La levée de fonds de 6.0 M€ en Série A permettra d’achever le développement du kit de séquençage ARN sur cellules uniques, ainsi son industrialisation et sa commercialisation pour le lancement prévu pour 2022.