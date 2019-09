Les fonds permettront à l’entreprise fabless d’accélérer l’industrialisation de sa technologie et le développement de ses produits

Scintil Photonics, un développeur de circuits photoniques intégrés sur silicium intégrant des lasers, annonce avoir levé 4 millions d’euros dans le cadre d’un premier tour de financement. Supernova Invest, Innovacom, via son Fonds Technocom3 et Bpifrance, via son Fonds Ambition Numérique, sont les principaux investisseurs du tour de table. Ils ont été rejoints par le Crédit Agricole Alpes Développement et le Fonds de dotation Foreis.

Les fonds serviront à développer des prototypes (circuits photoniques émetteurs-récepteurs à 800 Gbits/s) dans des fonderies commerciales de semi-conducteurs afin d’échantillonner des clients stratégiques sur le marché des datacenters. Ils permettront également de renforcer l’équipe et les partenariats de développement, notamment avec le CEA-Leti en France et l’Université de Toronto au Canada.

Ce premier financement réussi démontre l’intérêt et la confiance des investisseurs envers la technologie et l’entreprise. Avant sa création il y a moins d’un an, en novembre 2018 par sa Présidente Sylvie Menezo, auparavant au CEA-Leti, et par son Chairman Pascal Langlois, ancien président du directoire de Tronics Microsystems, le projet incubé au CEA-Leti avait reçu un premier financement d’amorçage en tant que lauréat du concours i-Lab 2018. Ce concours d’innovation est organisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en partenariat avec Bpifrance.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien d’investisseurs français de premier plan pour poursuivre le développement industriel de nos circuits photoniques intégrés sur silicium », déclare Sylvie Menezo, Présidente de Scintil Photonics. « L’atout technologique majeur de Scintil est sa capacité d’intégrer des lasers multi longueurs d’onde sur des circuits photoniques en silicium, ce qui permet de multiplier les débits des transmissions optiques. Les procédés qui sont mis en œuvre pour la fabrication des circuits sont standards. Les circuits peuvent être fabriqués dans les fonderies commerciales de la microélectronique silicium, ce qui permet d’accélérer considérablement notre ‘time to market’. Les communications optiques sont les premières applications visées, mais la technologie est aussi prometteuse pour les applications de calcul haute performance et les applications capteurs, comme le Lidar. Avec ce premier tour de financement, Scintil va faire fabriquer ses circuits démonstrateurs et prototypes dans des fonderies commerciales, et vise l’appui d’acteurs forts du domaine. »

S’appuyant sur plus de 15 ans de recherche menée au CEA-Leti sur les lasers hétérogènes à semi-conducteurs III-V sur silicium, la photonique sur silicium et le packaging 3D, la technologie de Scintil permet, grâce à une intégration optimale de lasers sur silicium, d’améliorer les performances et de réduire les coûts d’implémentation en évitant plusieurs étapes d’assemblage. En plus de développer des solutions pour les transmissions de données à très grande vitesse, Scintil Photonics cible également la détection 3D, telle que le Lidar utilisé dans les véhicules autonomes.

Aujourd’hui, l’amélioration de l’efficacité des data centers est l’un des principaux défis de l’industrie pour éviter une augmentation de leur consommation électrique malgré une croissance programmée du trafic de données.

« Nous sommes convaincus que Scintil Photonics a le procédé d’intégration des matériaux semi-conducteurs III-V sur silicium le plus optimisé et abouti. Ces étapes sont cruciales pour la fabrication groupée de lasers et d’autres fonctions clés, afin de réduire le coût de production en série des circuits photoniques, tout en réduisant la consommation énergétique et en améliorant les paramètres critiques. C’est un facteur clé de différenciation pour pénétrer le marché des transmetteurs optiques utilisés par millions dans les data centers. C’est bien l’ambition de Supernova Invest de soutenir des startups Deep Tech qui changent vraiment la donne sur leur marché », ajoute Christophe Desrumaux, directeur des investissements chez Supernova Invest.

« Scintil Photonics vise à développer des interconnexions de données optiques de plus de 800 Gbit/s à un coût très compétitif et occupe une position unique pour relever les défis des transmissions de données à très haut débit. Cet investissement est une excellente illustration de notre engagement aux côtés des entreprises Deeptech », précise Marion Aubry, directrice d’investissement de l’équipe Digital Venture de Bpifrance.

« Aujourd’hui, 80 % des transmissions des données s’effectuent sur de courtes distances et à l’intérieur des data centers. Pour ce type d’application, pouvoir augmenter les débits de données, réduire les coûts et la consommation d’énergie sont des facteurs critiques de succès. La technologie et les produits de Scintil Photonics répondent à ces défis, ils sont un parfait exemple des startups numériques et des technologies de rupture soutenues par Innovacom », indique Vincent Deltrieu, associé chez Innovacom.

« Dirigée par une équipe experte et compétente, Scintil est en mesure de proposer sa solution de pointe dans un marché en pleine expansion. Nous sommes ravis de soutenir cette start-up à fort potentiel », déclare Rami Hassoun, chargé d’investissements au Crédit Agricole Alpes Développement.

« Foreis est très fier de contribuer au développement de Scintil Photonics, une entreprise prometteuse dans le domaine de la photonique intégrée sur silicium et qui contribuera à créer de l’innovation et des emplois dans l’industrie des semi-conducteurs en France », ajoute Jean-Yves Muller, président du Fonds de dotation Foreis.