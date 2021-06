Les investisseurs pourront désormais accéder à la stratégie Crédit International de Oaktree Capital Management L.P’s (« Oaktree ») au travers de la plateforme « Alternatifs UCITS » de Schroders. La stratégie Oaktree, lancée en 2017, dispose d’un excellent track-record et affiche plus de 5,3 milliards de dollars US d’encours sous gestion au 31 décembre 2020.

Le fonds pourra ainsi tirer profit de l’expertise crédit de premier plan de Oaktree, afin de constituer un portefeuille liquide extrêmement diversifié investissant sur les obligations américaines et européennes à haut rendement, le crédit structuré immobilier et d’entreprise, les marchés émergents et les obligations convertibles internationales.

Bruce Karsh, co-Président et Directeur de l’investissement de Oaktree, sera le gérant principal du fonds, aux côtés de David Rosenberg, Directeur et co-gérant.

Fondé en 1995, Oaktree est spécialisé dans les investissement alternatifs, avec 148 milliard de dollars US d’encours sous gestion au 31 décembre 2020. La société cherche à proposer une approche du crédit, de l’investissement privé, des actifs réels et des actions cotées en bourse qui se concentre sur les opportunités tout en restant orientée sur la valeur et le contrôle du risque.

Le lancement de ce fonds évolutif marque le début de ce qui deviendra, nous l’espérons, un partenariat à long terme entre nos deux sociétés, basé sur l’ensemble des capacité de gestion du crédit liquide et illiquide d’Oaktree, comprenant les prêts sénior, le crédit privé et les opportunités illiquides stressed et distressed.

Andrew Dreaneen, Responsable des gestions Alternatives chez Schroders : « Chez Schroders, ce sont les besoins de nos clients qui dictent le choix de nos stratégies d’investissement. Notre partenariat avec Oaktree s’inscrit dans la continuité de cet engagement, alors que nous continuons à identifier et proposer des investissements qui répondent à leur demande en constante évolution.

Cette stratégie se concentre sur les opportunités du moment, tout en restant focalisée sur le niveau des valorisations et la protection contre les risques de perte. Elle représente ainsi un excellent complément à la plateforme GAIA de Schroders. Nous restons engagés afin de permettre aux investisseurs d’accéder à des gérants alternatifs hautement qualifiés, sous un format à la fois liquide et réglementé. »

Le fonds est disponible au travers de la plateforme de droit luxembourgeois Schroder GAIA, qui poursuit ainsi sa croissance, , offrant actuellement 9 stratégies de gestion pour un encours total de 6,2 milliards de dollars US au 31 décembre 2020.

Bruce Karsh, Gérant de Portefeuille du Schroder GAIA Oaktree Credit : « Lorsque nous choisissons un partenaire, nous nous assurons en priorité de partager les mêmes valeurs fondamentales. Schroders, tout comme Oaktree, a bâti sa réputation sur la création de valeur pour ses clients sur le long terme.

Les gestions alternatives représentent une expertise stratégique majeure pour Schroders, et nous sommes très heureux de pouvoir créer un partenariat avec eux permettant de combiner notre expertise à leur taille et à leur portée internationale. »

Bruce dirige également le comité d’Investissement « Crédit International » de Oaktree, qui joue un rôle essentiel dans le processus d’investissement du fonds et dans son allocation d’actifs. Ce comité extrêmement réputé comprend également le Responsable de la Performance Crédit et d’autres gérants affichant en moyenne 23 ans d’expérience dans l’industrie.

Howard Marks, Co-Président de Oaktree : « Nous sommes ravis de nous associer à Schroders afin de pouvoir offrir notre stratégie crédit internationale aux investisseurs par le biais de la plateforme Schroder GAIA.

Le fonds investira dans des opportunités de forte convictions sur les différents marchés internationaux du crédit , tout en cherchant à limiter la volatilité grâce à une bonne diversification. Nous avons été des pionniers sur nombre de ces marchés et Schroder GAIA Oaktree Credit permettra maintenant aux investisseurs d’avoir accès à notre expertise approfondie de l’approche Relative Value sur le crédit. »