Le développement des expertises de Schroders en matière d’actifs privés demeure un axe stratégique pour le Groupe. Jusqu’à présent, cela a été réalisé en combinant croissance organique et acquisitions ciblées de sociétés spécialisées. Schroders Capital englobera la gamme existante de stratégies de capital-investissement, titrisation et financement adossé à des actifs, dette privée, immobilier, infrastructures, obligations liées aux risques d’assurance (ILS) et de fonds à impact gérés par BlueOrchard.

Compte tenu du rôle majeur que cette dernière a joué dans le secteur de l’investissement à impact ces 20 dernières années, BlueOrchard conservera son identité de marque indépendante.

Peter Harrison, Directeur Général de Schroders : « Schroders poursuit sa stratégie de croissance au travers du lancement de Schroders Capital, une nouvelle marque permettant de réunir toutes nos expertises de gestion en actifs privés. Schroders Capital continuera d’offrir à nos clients une approche locale de l’investissement à travers une gamme diversifiée d’actifs privés, tout en permettant de le faire au travers d’une vision globale adossée à la longue expérience et à la solidité du Groupe. »

Georg Wunderlin, Global Head of Schroders Capital : « Cette unification favorisera le partage de connaissances et l’innovation au sein des équipes de gestion d’actifs privés chez Schroders, tout en mettant en valeur auprès de nos investisseurs la variété de notre gamme de stratégies d’investissement.

Le lancement de Schroders Capital permettra d’augmenter la visibilité et de renforcer le positionnement de notre offre en actifs privés, tout en réaffirmant nos ambitions en tant qu’acteur de premier plan sur ces marchés. »

Schroders Capital affiche un encours sous gestion de 53,6 milliards d’euros et offre à ses clients un accès à des opportunités d’investissement gérées par des équipes disposant d’un long historique de performances robustes.

Chaque classe d’actifs au sein de Schroders Capital continuera d’être gérée de manière très autonome, mais bénéficiera désormais d’un cadre permettant le partage accru des connaissances et une plus grande collaboration avec les autres classes d’actifs, au sein de la nouvelle marque mais également au niveau de l’ensemble du Groupe Schroders.