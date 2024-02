Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) Global Equity Impact est le dernier né de la gamme de fonds à impact de Schroders, qui s’appuie sur l’expertise de BlueOrchard, pionnier de l’investissement à impact et membre du groupe Schroders.

Le cadre d’impact de Schroders, élaboré en étroite collaboration avec BlueOrchard, a reçu l’an dernier les meilleures notes de BlueMark pour son alignement sur les principes opérationnels de la gestion de l’impact (OPIM). Le fonds ciblera les entreprises dont les produits, les services et les activités sont axés sur la résolution des problèmes sociétaux et environnementaux auxquels seront confrontés demain la société et les entreprises.

S’inspirant des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, ce fonds - classé article 9 de la réglementation SFDR - investira dans des entreprises qui abordent des thèmes clés tels que la santé et le bien-être, l’inclusion financière, les infrastructures durables ou encore la consommation et la production responsables. Domicilié au Luxembourg, ce fonds aura pour double objectif de générer aussi bien un impact positif sur la société que des rendements attractifs à long terme pour les investisseurs.

Schroder ISF Global Equity Impact est le fruit d’une collaboration entre l’équipe spécialisés sur les small et mid cap américaines et celle spécialisée dans les actions européennes de Schroders. Il sera géré conjointement par Joanna Wald et Paul Griffin.

La gamme d’investissement à impact comprend également Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact, Schroder ISF US Smaller Companies Impact, Schroder ISF Asian Equity Impact et Schroder ISF European Innovators.

Joanna Wald et Paul Griffin, gérants chez Schroders, ont commenté : « Les ODD de l’ONU soulignent les problèmes sociaux et environnementaux urgents qui doivent être abordés en priorité afin de garantir un avenir durable et prospère pour tous. En raison de l’ampleur de ces défis, nous pensons que les solutions nécessaires ne peuvent être mises en œuvre uniquement par les gouvernements et les ONG. La dynamique concurrentielle et l’examen minutieux des opportunités sur les marchés financiers récompensent les entreprises qui peuvent mettre en place de manière efficiente des solutions. Le leadership des entreprises en matière d’exécution, d’agilité et d’innovation permet de créer des solutions à la vitesse et à l’échelle nécessaires pour atteindre les objectifs posés par les Nations unies ».

Ils ajoutent : « Nous identifions les entreprises dont la technologie, l’expertise scientifique ou le leadership sur le marché apportent des progrès et de l’innovation pour répondre aux ODD de l’ONU. Ces entreprises opèrent à grande échelle et de manière à générer un impact positif mesurable, mais qui est souvent sous-évaluée par le marché. Actionnaires actifs et de long-terme, nous mesurons l’impact au fil du temps et nous faisons de l’engagement actif afin le renforcer. Nous pensons que ces entreprises ont le potentiel d’offrir des rendements élevés aux investisseurs, en accord avec leurs activités commerciales, sans devoir faire de compromis sur la performance ».

Schroder ISF Global Equity Impact est accessible aux investisseurs en Grèce, en Allemagne, en France, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Islande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.