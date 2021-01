Schroders annonce le recrutement de Nathalie Howard en tant que Head of Real Estate Debt.

Basée à Londres, Nathalie sera en charge de la création d’une plateforme complète de services dédiée à la dette immobilière. Celle-ci offrira à nos clients une large gamme d’investissements présentant différents profils de risques et rendements, sur l’ensemble du spectre de la dette immobilière.

Cette plateforme comprendra l’origination des prêts, la souscription et la gestion d’actif dans tout le Royaume-Uni et l’Europe continentale, couvrant tout type de prêts : seniors, à haut rendement et mezzanine.

Nathalie, qui reportera directement à Sophie van Oosterom, Global Head of Real Estate de Schroders, peut se prévaloir d’une vaste expérience des marchés de la dette, des prêts et de la gestion de fonds, acquise au travers des postes de responsabilités qu’elle a occupés au sein d’organisations telles que DRC Capital, AgFe, Lehman Brothers, Barclays Capital et Morgan Stanley.

Sophie van Oosterom, Global Head of Real Estate de Schroders : “Nathalie nous apporte plus de 30 ans d’expérience et d’excellents résultats sur les stratégies de dette immobilière commerciale au Royaume-Uni et sur les marchés européens.

Son arrivée revêt une importance stratégique pour la plateforme immobilière de Schroders à un moment où nous avons pour ambition de capitaliser surnotre solide expertise dans le domaine afin de fournir un service complet à notre clientèle.

Les stratégies de dette immobilière viennent compléter notre offre existante et notre présence locale sur les principaux marchés européens nous place en position de force pour détecter les opportunités, saisir les meilleures d’entre elles et délivrer de la performance à nos clients.”

Natalie Howard, Head of Real Estate Debt : “A mesure qu’elle gagnait en popularité auprès des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des gestionnaires d’actifs cherchant à diversifier leurs portefeuilles immobiliers et obligataires, la dette immobilière est devenue une classe d’actif à part entière.

Je suis impatiente de rejoindre l’équipe immobilière de Schroders. Je m’appliquerai, dans ce nouveau rôle, à développer l’expertise du Groupe dans le domaine de la dette immobilière afin de répondre à l’évolution des besoins des clients. ”

Schroder Real Estate fait partie de la plateforme « Actifs Privés » de Schroders, un pôle de croissance stratégique de la société. Ses expertises comprennent le capital-investissement, les infrastructures, la microfinance et les investissements à impact social, les titres liés à l’assurance et les crédit titrisés, cumulant des actifs sous gestion à hauteur de 45,3 milliards de livres sterling (environ 50 milliards d’euros) [1].

Cette nouvelle nomination au sein de la plateforme « Actifs Privés » de Schroders fait suite à celle de la semaine dernière concernant Chantale Pelletier, nommée au poste de Global Head of Infrastructure.