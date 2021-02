Au sein de ce nouveau poste qui reflète l’engagement fort de Schroders à intégrer encore davantage les aspects de durabilité et d’équité dans ses relations clients et ses propositions, Nathaële sera amenée à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes internes et fera notamment le lien entre les équipes de distribution européennes et l’équipe ESG à Londres. A ce titre, elle sera rattachée à la fois à Karine Szenberg, Head of Europe et à Andy Howard, Global Head of Sustainable Investment.

Nathaële Rebondy a rejoint Schroders en 2015 et était, jusqu’à très récemment, à la tête du Marketing et du Service Client en France.

Etant donné l’importance que revêtent les questions liées à l’investissement durable pour Schroders en tant que Groupe mais également pour ses clients à travers le monde, la nomination de Nathaële s’inscrit dans un mouvement plus global qui vise à doter chacune des régions de responsables de la stratégie ESG.

Chaque Head of Sustainability, en Europe comme pour les Amériques ou l’Asie, sera la ressource privilégiée pour les équipes de Distribution locales sur l’ensemble des sujets liés à la stratégie ESG du Groupe. Il/elle se fera par ailleurs le/la porte-parole des clients dans la remontée de leurs questions et besoins auprès des équipes internes.