SchoolMouv, la solution d’accompagnement scolaire en ligne des 11-18 ans, annonce sa deuxième levée de fonds d’un montant de 2,5 millions d’euros auprès de M Capital, Matmut Innovation et Swen Capital Partners. Plébiscitée par plus d’un million d’élèves, la plateforme souhaite ainsi devenir l’outil pédagogique le plus innovant et intuitif du marché pour faciliter l’apprentissage et la réussite scolaire.

Lancée en 2015 par le jeune entrepreneur toulousain Shannon Picardo, SchoolMouv est née d’une ambition claire : démocratiser l’accompagnement scolaire, en le rendant abordable pour toutes les familles et en proposant un format innovant adapté aux collégiens et lycéens.

Forte de sa première levée de fonds en 2016 qui a permis de financer la production du contenu et de monter une équipe technique pour créer des cours de collège et de lycée, la startup compte aujourd’hui un million d’élèves et plus de 35 000 enseignants sur sa plateforme.

Devenir leader en offrant le service le plus innovant du marché

Ce deuxième tour de table amorce un nouveau tournant pour l’entreprise qui ambitionne de devenir leader du marché. Cette levée permettra de développer ses offres et son service avec notamment la création d’exercices interactifs accompagné d’une couche de gamification. Le développement technologique va également se poursuivre, avec plusieurs innovations à la clé prévues en 2019.

Avec une croissance exponentielle, SchoolMouv agrandit son équipe déjà constituée de trente personnes en recrutant une dizaine de collaborateurs d’ici mi-2019 et notamment des développeurs pour parfaire la technologie de la plateforme.

Pour accueillir ses nouvelles recrues, l’entreprise va également changer de locaux courant d’année pour un espace plus important dans le centre de Toulouse.

« Nous avons été séduits tant par la vision et la capacité d’exécution de Shannon Picardo et ses équipes, que par la qualité de la plateforme SchoolMouv, dont les contenus et l’interface matchent totalement avec les usages et attentes de ses utilisateurs “millenials”. Nous sommes convaincus que SchoolMouv a les moyens d’occuper une place de leader sur un marché important tant par la taille que par sa dimension sociétale. », souligne Karim Oumoussa, directeur du pôle Venture M Capital Partners.