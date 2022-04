Auparavant Directeur Général Délégué et Secrétaire Général, Laurent Keller devient Directeur Général Délégué en charge des Opérations et du Secrétariat Général. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de croissance de la société qui gère à présent 7,5 Md€. Cette nomination s’inscrit dans la continuité pour Laurent Keller, entré chez Schelcher Prince Gestion en 2011.

Hubert Lemoine, précédemment Directeur de la Gestion, occupe à présent le poste de Directeur Général Adjoint en charge des Gestions et de la Recherche. Une suite logique pour Hubert Lemoine, arrivé chez Schelcher Prince Gestion en 2009. Ce changement traduit la volonté de marquer encore plus l’importance de l’analyse au service des gestions, dans un environnement où la sélection des émetteurs est de plus en plus cruciale afin de conjuguer performance financière et performance extra-financière.

Adil Amor, Directeur Général de Schelcher Prince Gestion, commente “Je travaille avec Hubert et Laurent depuis de nombreuses années et j’ai pu apprécier la qualité de leur travail. Je suis heureux de m’entourer de ces professionnels qualifiés et de leurs équipes pour mener à bien le plan de développement ambitieux de Schelcher Prince Gestion.”