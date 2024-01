Nelson El Kherdali est nommé commercial junior. Il a dans un premier temps rejoint les équipes en tant que support commercial, fonction qu’il a précédemment assuré pour Natixis Investment Managers à la suite de ses études. Nelson est titulaire d’un Bachelor en Economie et Management de l’Université Bocconi et d’un Master Finance HEC Lausanne.

Nicolas Fallope rejoint les équipes en tant que commercial distribution. Il a une expérience de plus de 15 ans : après avoir travaillé en tant que sélectionneur de fonds au sein de Generali Patrimoine, il a occupé ce même rôle au sein de BPCE assurances. Nicolas est titulaire d’un master Management Financier à Paris School of Business et d’un executive program au sein d’HEC Paris.

Loïc Simon est recruté en tant que commercial senior. Il cumule plus de 12 ans d’expérience, dont 7 ans en tant que commercial au sein de Groupama Asset Management. Il a débuté sa carrière au sein des équipes commerciales de Natixis Investment Managers en Italie. Loïc est titulaire d’un master de Finance et Service de gestion financière, ESC Bretagne Brest, ainsi que d’un executive program de l’EM Lyon.

Au sein de la direction commerciale, cette équipe distribution polyvalente couvre une large palette d’expertises, répondant aux besoins variés de ses clientèles distributeurs (sélectionneurs de fonds, réseaux financiers, Family Office et CGP). L’équipe distribution travaille en complémentarité avec l’équipe dédiée aux institutionnels.

Guillaume David, Directeur du Développement se réjouit de ces 3 nouvelles recrues “L’arrivée de Loïc, Nicolas et Nelson va renforcer notre positionnement sur la clientèle wholesale qui est un axe de développement fort et qui répond aux ambitions du plan stratégique d’Arkéa IS qui vise à accélérer sa croissance auprès des clientèles externes aussi bien en actifs cotés que non cotés.”

Estelle Merger-Levis, Directeur Commercial, exprime sa satisfaction d’accueillir Loïc, Nicolas et Nelson au sein de l’équipe. Elle souligne : "L’intégration de ces trois nouveaux membres renforce notre capacité à répondre de manière efficace au marché de la distribution en France et dans les pays européens limitrophes. Ces nouvelles recrues joueront un rôle essentiel dans la poursuite du développement des expertises de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion."