Scandit, la plateforme technologique de vision assistée par ordinateur mobile et de réalité augmentée, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait levé 80 millions de dollars en série C. Cette levée de fond a été menée par G2VP, société de capital-risque de la Silicon Valley composée d’anciens partenaires de Kleiner Perkins. Ils ont été rejoints par Atomico, GV, Kreos, NGP Capital, Salesforce Ventures et Swisscom Ventures. Scandit avait levé jusqu’à présent 43 millions de dollars.

Depuis sa dernière levée de fond réalisée en juillet 2018, Scandit a triplé ses revenus récurrents, doublé le nombre de grandes entreprises clientes ainsi que ses équipes dans le monde. Le nouveau financement permettra à Scandit d’accélérer sa croissance sur de nouveaux marchés tels que l’Asie Pacifique ainsi que l’Amérique latine mais aussi de renforcer sa présence et ses activités en Amérique du Nord et en Europe. Ce nouveau financement soutiendra également la poursuite de ses investissements en R&D pour créer de nouvelles façons pour les entreprises d’opérer leur transformation digitale grâce à la vision assistée par ordinateur et à la réalité augmentée. Parmi les clients mondiaux de Scandit figurent 7-Eleven, Alaska Airlines, Carrefour, DPD, FedEx, Instacart, Johns Hopkins Hospital, La Poste, Levi Strauss & Co, Mount Sinai Hospital et Toyota, qui effectuent des dizaines de milliards de scans chaque année sur plus de 100 millions de mobiles.

Scandit est une plateforme de vision assistée par ordinateur qui combine la lecture de codes-barres, la reconnaissance de texte (OCR), la reconnaissance d’objets et la réalité augmentée sur tout smartphone ou tablette équipé d’une caméra - des smartphones entrée de gamme aux drones en passant par les wearables et les robots. La technologie est inégalée en termes de vitesse, de précision et de capacité à lire les codes-barres endommagés ou dans de mauvaises conditions (faible lumière, angle difficile etc).

Scandit permet aux entreprises d’accélérer leur transformation numérique en combinant le monde physique et les informations digitales disponibles. Les entreprises dans le retail, le transport et la logistique, ainsi que dans l’industrie utilisent la technologie de vision par ordinateur de Scandit pour créer des applications mobiles ou des sites Web pour le shopping mobile, le self-scanning, la gestion des stocks, les preuves de livraison ou encore le suivi et la maintenance de matériel. Dans le domaine de la santé, Scandit est utilisé par les professionnels pour collecter des informations sur l’identité des patients, des échantillons ou sur des médicaments. Les solutions de Scandit permettent aux entreprises de réaliser des économies considérables, de favoriser l’efficacité des employés ainsi que la satisfaction des clients.

La nécessité d’une distanciation sociale après la COVID-19 a accéléré la demande pour la vision assistée par ordinateur sur mobile, les entreprises cherchant à créer un environnement sans contact plus sûr pour leurs employés et leurs clients. Les détaillants et les entreprises de transport et de logistique découvrent également qu’ils peuvent se développer plus rapidement pour répondre à la demande croissante de services "click & collect" et aux millions de livraisons supplémentaires à domicile, en fournissant aux employés des applications de lecture de codes-barres sur leur propre smartphone (BYOD) ou COPE (corporate owned, personally enabled). Scandit aide ses clients à développer rapidement ces différents services.

“La plateforme technologique Scandit fournit une solution professionnelle de scan dans la poche de chaque employé et client sans avoir recours à du matériel spécialisé”, a déclaré Ben Kortlang, associé général de G2VP. “Ce lien entre le monde physique et le digital sera de plus en plus essentiel à mesure que le monde accélère sa transition vers l’achat et la livraison en ligne, aux chaînes d’approvisionnement décentralisées et au commerce sans caissier.”

“Le COVID-19 a mis en lumière la nécessité d’une transformation digitale rapide en ces temps incertains, et la nécessité de combiner le physique et le numérique joue un rôle crucial”, a déclaré Samuel Mueller, PDG de Scandit. “Le smartphone est un outil personnel qui peut être déployé avec un puissant logiciel de vision par ordinateur pour interagir de manière transparente avec les objets du quotidien et afficher des informations en temps réel grâce à des superpositions d’images. Notre nouveau financement nous permet d’aider encore plus d’entreprises à s’adapter rapidement à la nouvelle demande de “commerce sans contact” et à être mieux positionnées pour réussir, quelle que soit la nouvelle norme.”