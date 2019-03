SCALIAN annonce le 21 mars 2019, la prise de participation majoritaire du capital du Groupe par la société d’investissement COBEPA aux côtés du management et d’ANDERA PARTNERS. COBEPA, acteur de référence du private equity, avec des bureaux à Bruxelles et à New York, bénéficie d’un important rayonnement international et dispose d’une base de capital permanent soutenue par plusieurs grandes familles d’entrepreneurs. La société présente une capacité d’investissement très significative démontrée par un portefeuille diversifié de participations estimé à 2,5 milliards d’euros.

Le Groupe SCALIAN réaffirme avec cette opération l’attractivité de son modèle de développement qui conjugue expertises et innovation, valeurs entrepreneuriales et humaines, et des spécialités reconnues depuis 30 ans par ses clients de l’aéronautique, de la défense, du transport, de l’énergie, des télécoms, des secteurs public et financier.

Après une croissance significative réalisée depuis 2015 qui a conduit à tripler le chiffre d’affaires, SCALIAN a la volonté de poursuivre son développement en continuant à investir et innover dans ses domaines de prédilections que sont les systèmes numériques et le management de la performance des opérations. Le plan stratégique 2019-2024, qui coïncide avec l’arrivée de COBEPA, est bâti sur le fort positionnement métiers, ADN du Groupe, avec l’ambition d’atteindre 500 millions d’euros d’activités en 2024, tout en maintenant une capacité de forte génération de cashflow.

La réalisation du plan stratégique s’articulera autour de 3 piliers :

développement de l’empreinte internationale au service des projets clients et pour conquérir de nouveaux marchés ;

synergies entre les métiers du management et du numérique pour des offres de rupture dans la Transformation Digitale, le Big Data, IA et la Cybersécurité ;

innovation managériale et attraction des talents.

Yvan Chabanne, Président de SCALIAN, déclare : « Avec ANDERA Partners nous nous réjouissons de cette collaboration avec COBEPA et son équipe ; notre ambition commune est de plus que doubler de taille à l’horizon 2024, avec une part de l’activité internationale portée à 40%. COBEPA va notamment nous apporter le bénéfice de son réseau et de son expérience pour accélérer notre développement par croissance externe dans nos domaines du digital et du conseil en management en Europe et sur le continent américain.

Nous avons la volonté de poursuivre nos investissements en cohérence avec nos expertises. Notre organisation, construite par divisions métiers, nous garantit de faire bénéficier à tous nos clients d’équipes spécialisées et d’une capitalisation de nos méthodes et savoir-faire ; dont les synergies font de plus en plus sens pour répondre aux nouveaux besoins communs de toutes les industries.

Dès 2019, avec COBEPA, nous avons l’objectif d’intégrer de nouvelles sociétés comme partenaires industriels ; certaines de ces sociétés expriment d’ores et déjà une forte motivation pour rejoindre notre projet qui fait également sens pour elles. Expertes et passionnées, au-delà de rejoindre un Groupe à taille humaine, elles sont surtout très attachées à contribuer à l’enrichissement de nos spécialités et de nos offres.

Le comité exécutif et l’ensemble des collaborateurs de SCALIAN sont associés à ce projet. Notre vision et nos objectifs sont clairs, les talents et les énergies de nos équipes sont en mouvement, nos clients nous font confiance, et nos moyens sont à la hauteur de notre ambition. En perspective, une passionnante aventure s’offre à nos équipes et à partager avec nos clients ».