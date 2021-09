Scalapay, la solution de paiement leader en Europe du Sud qui permet aux clients d’acheter maintenant et de payer plus tard (Buy Now, Pay Later) sans frais, annonce aujourd’hui avoir levé 155 millions de dollars de fonds propres dans le cadre de sa levée de fonds en série A. Le tour de table a été menée par Tiger Global, avec la participation de Baleen Capital et Woodson Capital. Les nouveaux investisseurs rejoignent les investisseurs existants Fasanara Capital et Ithaca Investments.

Scalapay augmente le pouvoir d’achat des clients en leur permettant d’acheter ce qu’ils aiment sans sacrifier la qualité pour le prix. En étalant le paiement en trois versements sans frais, Scalapay rend les achats plus appréciables car il allège l’impact sur le budget du client. Pour les commerçants partenaires, cela permet d’attirer de nouveaux clients, d’augmenter le panier moyen de 48 % et le taux de conversion de 11 %.

"Scalapay est rapidement devenu un acteur majeur dans les paiements européens et dans le secteur du BNPL", a déclaré Alex Cook, partenaire, Tiger Global. "Nous sommes impressionnés par leur roadmap de développement produits et leur forte attention portée au succès des commerçants. Nous sommes ravis de soutenir Scalapay dans la prochaine phase de sa croissance."

Ce nouveau financement sera consacré à la croissance de l’équipe et des opérations de Scalapay. En juillet, Scalapay a nommé Pingki Houang au poste de Directeur Général, précédemment Directeur Général de ShowroomPrivé et Directeur Exécutif de FashionCube (marques Omnicanales Textile de la galaxie Mulliez), ainsi qu’Arlene Reynolds, précédemment Directrice des Opérations globales de Just Eat, pour superviser les opérations et accélérer le déploiement dans de nouveaux pays. En outre, le nouveau financement permettra d’étendre les activités à l’échelle internationale et de lancer de nouveaux produits pour soutenir les commerçants dans les secteurs du luxe, de la mode et du voyage.

“Alors que des sociétés comme Klarna et Afterpay ont lancé des comptes de dépôt et se sont rapprochées du monde bancaire, la feuille de route singulière de Scalapay est axée sur l’aide aux commerçants en leur proposant de nouvelles expériences client qui augmentent la conversion. Ils utilisent le BNPL d’une manière entièrement nouvelle", déclare Francesco Filia, PDG de Fasanara Capital.

La société a été fondée en 2019 par Simone Mancini et Johnny Mitrevski et a, depuis, ouvert ses services en Italie, France, Allemagne, Espagne, Portugal, Finlande, Belgique, Pays-Bas et en Autriche. Son équipe a doublé de taille, passant à plus de 150 personnes, depuis l’annonce de son financement d’amorçage en janvier 2021. Ce dernier tour de financement porte le montant total levé à 203 M$ en deux ans depuis le lancement.

"Nous donnons aux clients la possibilité de profiter des petits plaisirs de la vie sans avoir à entrer systématiquement dans le compromis pour l’achat d’un parfum, d’une robe ou d’un week-end romantique", a déclaré Simone Mancini, Cofondateur et PDG de Scalapay. "Cela s’est particulièrement renforcé au cours de l’année dernière, au moment où certains ont décidé à la place des consommateurs de ce qui était “essentiel” ou pas. Nous voulons apporter le concept italien de la Dolce Vita au reste du monde, pour profiter des petites choses de la vie en prenant le temps de payer - plus lentement - via nos marchands partenaires."

Pour renforcer cette stratégie, Scalapay est récemment devenu le sponsor officiel de la Fashion Week de Milan en tant que principale plateforme de Buy Now, Pay Later pour les enseignes du prêt-à-porter, dans le cadre d’un contrat de trois ans.

"Nous avons constaté une forte demande sur le segment de la mode luxe au cours de l’année dernière, de nombreux clients plus jeunes utilisent Scalapay pour s’offrir le sac Prada ou les chaussures Valentino qu’ils aiment, et dont ils ont rêvé. Le fait d’agir de manière financièrement responsable, en payant au fur et à mesure, ajoute au plaisir de l’achat. Nous voyons généralement que 30 à 50 % des transactions de nos partenaires sur le secteur de la mode luxe sont effectuées avec Scalapay, l’intérêt des clients est très prometteur", a commenté Mancini.

Des marques comme Alberta Ferretti, Moschino, Philosophy, MSGM, Luisa Spagnoli et de nombreux groupes multimarques ont opté pour Scalapay.

"Nos clients adorent la possibilité de payer en plusieurs fois avec Scalapay, à tel point que nous avons dépassé Paypal en tant que moyen de paiement le plus utilisé, avec plus de 40 % de nos clients qui paient désormais avec Scalapay", déclare Virgilio, PDG de Wanan Luxury.

La solution de paiement de Scalapay a permis à plus de 3 000 partenaires marchands de bénéficier d’un impact immense, faisant de la plateforme l’un des modes de paiement les plus utilisés en Europe du Sud et la solution de paiement la mieux classée sur Trustpilot pour ce qui relève de la satisfaction des clients.