Elena Lutterkort rejoint Savills France en tant que Head of Sustainability, un poste de direction nouvellement créé au sein de la structure française du Conseil international en immobilier. Procurant son expertise à l’ensemble des pôles métiers de Savills, elle reportera directement à Boris Cappelle, PDG de Savills France et fera partie du comité de direction.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Elena Lutterkort aura pour mission d’accompagner les clients de Savills dans l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle de leurs stratégies sustainability. Elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’experts afin de fournir un soutien global qui aidera aux organisations diverses d’accélérer leurs trajectoires bas carbone et faire une transition planifie et durable.

En matière de développement durable pour l’immobilier, elle délivrera notamment des conseils et des évaluations afin de créer de plans ou stratégies concrètes sur, par exemple : la sobriété énergétique, l’engagement avec les utilisateurs, les certifications ISO (ISO 14001, ISO 50001) , le wellbeing, , les certifications de bâtiments (BREEAM, Fitwell, WELL), l’examen des risques DPE/BACS, des études de risques physiques climatiques et stratégies de résilience.Précédemment, Elena Lutterkort occupait déjà un poste de Senior Sustainability Consultant au sein de Savills UK. Auparavant, elle avait travaillé pour la London School of Economics, en tant que Environmental Officer.

Elena Lutterkort est diplômée d’un Master of Science – Environmental Technologie (Global environmental Change and Policy) - Imperial College London.

« Je suis très heureux d’accueillir Elena au sein de Savills France. Ce recrutement témoigne de l’importance stratégique que revêt la dimension ESG pour notre groupe et prouve notre engagement en matière de durabilité et de protection à long terme de l’environnement. Grâce à l’expertise d’Elena, nous allons pouvoir renforcer nos engagements et accompagner encore davantage nos clients dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies sustainability, et ainsi contribuer à atteindre le net zéro carbone d’ici 2050. » déclare Boris Cappelle, PDG de Savills France.