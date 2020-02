Elle prendra la responsabilité d’un nouveau pôle des activités et relations stratégiques avec le Groupe La Banque Postale. Elle dirigera à ce titre la business unit LBP et assurera la supervision des activités de services et assistance comportant notamment les filiales Lyfe, Age d’Or et Filassistance. Elle prendra également la Présidence d’Open CNP.

Martine Vareilles, actuellement directrice de la business unit LBP, prendra à compter du 3 février 2020, la responsabilité de la business unit Protection Sociale et du réseau Amétis, ainsi que la supervision de la filiale MFP.

Biographie :

Diplômée de l’Ecole polytechnique, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et actuaire, Sarah Bouquerel a démarré sa carrière en 2002 comme commissaire contrôleur des assurances au sein de l’autorité de contrôle prudentielle (aujourd’hui Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Elle rejoint en 2007 la Direction Financière du Groupe AXA et prend la responsabilité du Corporate Finance sur la zone Asie / Etats-Unis en 2009. Elle est nommée directrice du Contrôle de Gestion Vie, Assurance de Personnes et Banque d’AXA France en 2012. En 2015, elle devient Directrice Générale Déléguée de Natio Assurance (joint-venture d’assurance dommages entre AXA et BNP Paribas Cardif), fonction qu’elle cumule à partir de 2016 avec celle de Directrice Commerciale et Relation Client d’AXA Direct France.

Sarah Bouquerel était depuis septembre 2018 directrice adjointe du pôle assurance de La Banque Postale, en charge des activités d’assurance non vie, directrice générale de La Banque Postale Assurances IARD et membre du comité de Direction Générale de La Banque Postale