L’InsurTech, première plateforme santé full digital dédiée au 2,8 millions de français installés à l’étranger, s’était fixé comme objectif de récolter 250 000 € : Santexpat.fr a finalement réuni un peu plus de 720.000 €, soit une souscription de 288 % !

Les fonds levés serviront principalement au financement des volets RH, Informatique et Marketing permettant ainsi d’être reconnu comme LE partenaire santé incontestable qui simplifie l’accès à la santé pour des français de l’étranger.

---------------

Le succès de l’opération Santexpat.fr, après celui de Leocare, est une nouvelle étape pour la Néo-bourse Kriptown, qui fait la démonstration de l’efficacité de son modèle.

Non seulement, Santexpat est parvenu à lever plus de 720.000 € (un nouveau record sur Kriptown), mais ce montant a été souscrit par plus d’une centaine d’investisseurs !

Les actifs numériques souscrits par ces derniers sont désormais négociables 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur la Néo-bourse Kriptown.

La Néo-bourse Kriptown atteint une nouvelle fois son objectif :