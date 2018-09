François L’Hénoret aura pour mission de développer les encours de la gamme de fonds mais aussi l’offre de gestion dédiée et sous mandat en Europe francophone.

Diplômé du Master de finance de l’ESSCA, François L’Hénoret, 35 ans, était jusqu’à présent Associate Director chez Janus Henderson Investors en charge du développement de la clientèle Wholesale en France et Monaco. Il a également été Assistant Director chez Rothschild & Co (2012-2015), et occupé différentes fonctions chez Tocqueville Finance, AXA IM et Oddo BHF.

Quentin Calvet, était depuis 2014 chargé des relations auprès de la clientèle institutionnelle chez Covéa Finance et a travaillé chez MyFundOffice.

« L’arrivée de François L’Hénoret et de Quentin Calvet dans notre équipe va nous permettre d’accélérer notre développement, de diversifier notre clientèle et de capitaliser sur notre track-record solide ainsi que sur notre positionnement innovant dans le domaine de l’investissement socialement responsable » indique David Kalfon, Président de Sanso Investment Solutions.