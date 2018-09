Dans cette optique, les deux sociétés sont entrées en négociation exclusive en vue de leur rapprochement.

L’opération, soumise à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers prendra la forme d’une acquisition à 100% du capital de Convictions AM par Sanso IS, dans la perspective d’une fusion prévue au cours du premier trimestre 2019.

Les encours sous gestion du nouvel ensemble dépasseront les 900 millions d’euros avec une équipe de plus de vingt professionnels reconnus pour leur expertise en matière de gestion d’actifs et de connaissance approfondie des besoins des investisseurs institutionnels et des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Les fonds gérés par Convictions AM seront intégrés à la gamme d’OPCVM de Sanso IS et prendront en compte progressivement les enjeux de développement durable : notation ESG des émetteurs, empreinte carbone et surtout les objectifs de développement durables des Nations Unies. La gamme sera rationnalisée et les coûts opérationnels seront mutualisés, renforçant ainsi la solidité financière de l’ensemble constitué.

Depuis 2011, Sanso Investment Solutions a développé une gamme d’expertises diversifiées, en gestion obligataire, gestion actions internationales, en allocation d’actifs et en multigestion, qui se décline en solutions de gestion collective aux performances solides dans la durée et en solutions d’investissements sur-mesure, une des caractéristiques particulières de la démarche de la société de gestion vis-à-vis de la clientèle (fonds dédiés, mandat de gestion, certificats d’investissement thématique,...)

Convictions AM a, de son côté, depuis sa création montré sa capacité à innover en matière d’allocation d’actifs, introduisant notamment dans son processus de gestion l’approche multifactorielle modélisée. Sa connaissance de la clientèle et sa présence active au sein de l’industrie de la gestion d’actifs seront des atouts majeurs pour la poursuite du développement de Sanso IS.