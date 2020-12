Il s’agit d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable de €4 mds arrivant à échéance en décembre 2025, assortie de deux options d’extension d’un an chacune ; et une modification de la ligne de crédit renouvelable de €4 mds arrivant à échéance en décembre 2021, en lui adjoignant deux options d’extension d’un an chacune.

Ces lignes de crédit renouvelables intègrent un mécanisme d’ajustement de la marge du crédit lié à deux indicateurs de la performance du groupe en matière de développement durable : sa contribution à l’éradication de la poliomyélite et la réduction de son empreinte carbone.

Conformément à sa volonté d’inscrire le développement durable dans sa stratégie Play to Win, Sanofi a décidé de lier une partie de son financement à long terme à la réalisation de deux de ses principaux engagements, entre aujourd’hui et 2025 :

1. Sa contribution à l’éradication de la poliomyélite, et

2. Une réduction de -30% de ses émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et 2, conformément à l’objectif de réduction de -55% des émissions d’ici à 2030 par rapport aux émissions de 2019.