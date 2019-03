REALITES LIFE +, filiale du groupe REALITES spécialisée en maîtrise d’ouvrage immobilière du secteur médico-social, réalisera dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière (CPI), un nouvel établissement à Sannois dans le Val-d’Oise (95) pour le compte de la Fondation COS Alexandre Glasberg, acteur reconnu de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire.

EHPAD de 76 places et FAM de 15 places

L’établissement, qui s’inscrit dans le cadre des schémas départementaux en faveur des personnes âgées et handicapées, offrira 76 places en EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) dont un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) et 15 places en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour personnes handicapées vieillissantes. L’EHPAD présentera des places habilitées à 100% à l’aide sociale.

Le projet immobilier, dont le permis de construire vient d’être obtenu, sera réalisé sur 5 niveaux, dont un sous-sol de 30 places de stationnement et permettra d’avoir plusieurs zones de vie commune dans chaque étage. Le projet sera certifié NF HABITAT HQE Construction Etablissement Médico-Social (EMS).

L’établissement sera situé au 72-76 boulevard Gambetta à Sannois.

Livraison au deuxième trimestre 2021

A la suite d’un appel à projets mené par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le département du Val-d’Oise (95) pour la création d’une nouvelle structure d’accueil sur la commune de Sannois – secteur « Rives de Seine », la Fondation COS Alexandre Glasberg a en effet été désignée lauréate pour l’exploitation future de l’établissement.

REALITES LIFE +, spécialiste de la gestion de projets immobiliers pour compte de tiers, s’engage auprès de son partenaire pour réaliser cette opération dédiée à son activité dans le respect du projet architectural proposé dans le cadre de l’appel à projets par Luc KWEKEM de l’Agence SYNTHESE ARCHITECTURE.

Les travaux démarreront au 3e trimestre 2019 pour une livraison 20 mois plus tard.

L’appel d’offres des entreprises est en cours.