Ces efforts d’engagement conduisent la société à traiter de nombreuses problématiques ESG

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce la deuxième année consécutive de son initiative visant à divulguer publiquement en amont ses intentions de vote proxy afin d’expliquer l’orientation et les raisons du vote de la société sur certains enjeux. Rebaptisée "NB Votes" (auparavant "NB25+") dans le cadre du renforcement et du développement de cette initiative à l’international, la société communiquera ses votes à l’avance sur une série de questions clés en fonction de ses neuf principes de gouvernance et d’engagement.

Neuberger Berman est la première grande société de gestion d’actifs à détailler à l’avance ses votes proxy et, à la suite de la pandémie mondiale de 2020 et des mouvements de justice sociale, NB Votes s’intéressera à plusieurs thèmes clés que les investisseurs ont actuellement à l’esprit pour cette nouvelle saison de proxy voting, notamment la diversité, la gestion du capital humain, l’allocation du capital, l’équité salariale, l’égalité raciale, les contributions politiques et le changement climatique.

Neuberger Berman vise à accroître le rendement pour les actionnaires, à remplir ses responsabilités fiduciaires envers ses clients et à promouvoir la transparence et la responsabilité. L’initiative NB Votes donne l’occasion à la société de communiquer sur ses attentes concernant une variété de sujets et de démontrer le raisonnement complexe nécessaire aux décisions de vote. NB Votes améliore également la transparence globale de l’approche du proxy voting, qui constitue un point essentiel pour les clients, ainsi que pour les entreprises, les régulateurs et les acteurs du marché en général. Les divulgations préalables des votes font partie intégrante de l’approche de gestion active du portefeuille de la société et elles sont menées par plus de 600 professionnels en investissement qui, en plus de contribuer à NB Votes, animent directement un dialogue constant avec les entreprises dans lesquelles Neuberger Berman investit.

George Walker, CEO de Neuberger Berman, déclare : « L’année dernière, nous avons organisé plus de 3 500 réunions d’engagement avec les équipes de direction des entreprises des segments actions et crédit, et nous avons annoncé à l’avance les raisons qui ont motivées nos votes lors de 31 réunions d’actionnaires. En y repensant, les équipes de direction des entreprises ont apprécié la clarté de l’explication de notre logique de vote, car elle a permis un dialogue plus solide avec nos professionnels en investissement. Les clients ont également apprécié le fait que les votes n’étaient pas exprimés de façon systématique, mais qu’ils pouvaient voir la nuance des raisons pour lesquelles nous pouvions soutenir une proposition d’actionnaire dans une entreprise et pas dans une autre. Alors que le proxy voting devient de plus en plus complexe, nous pensons que les gérants de fonds peuvent saisir cette opportunité pour expliquer leurs décisions basées sur leurs recherches concernant différentes questions ESG essentielles. Nous invitons tous les autres gérants d’actifs à se joindre à nous pour communiquer leurs principaux votes afin que nos voix puissent être entendues et insuffler un changement réel et significatif. »

Neuberger Berman a constaté qu’aucun autre grand gérant de fonds (avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion) ne communique ses principaux votes bien en amont des assemblées générales. La plupart des sociétés annoncent leurs votes longtemps après, voire pas du tout.

« Une année comme celle de 2020 illustre parfaitement pourquoi nos efforts en matière de proxy voting doivent être dynamiques », déclare Caitlin McSherry, Director of Stewardship chez Neuberger Berman. « Avec la pandémie, un projecteur a été braqué sur l’importance et la complexité des questions ESG. »

Jonathan Bailey, Responsable de l’investissement ESG, ajoute : « Si nos priorités fondamentales restent inchangées, notre capacité à cibler des questions précises, comme la rémunération des dirigeants et les contributions politiques, offre une opportunité et une tribune pour promouvoir la transparence et le progrès. »

Les détails et l’explication de chaque point spécifique des NB Votes se trouvent sur le nouveau site dédié à cette initiative. De nouveaux votes et de nouvelles explications seront ajoutés tout au long de la saison de proxy voting.

Ci-dessous les dernières communications de NB Votes en vue des prochaines assemblées générales :

Lors des votes sur trois sujets : un conseil d’administration indépendant, la divulgation des risques climatiques et le rapport sur la diversité et l’inclusion, nous votons contre la direction de Berkshire Hathaway Inc. Dans le cadre de l’élection des administrateurs, nous votons contre la direction car le conseil d’administration ne dispose pas actuellement d’un administrateur indépendant. En ce qui concerne la proposition d’actionnaires relative à l’établissement de rapports sur les risques et les opportunités liés au climat, nous voterons contre la direction car nous cherchons à obtenir des rapports plus solides. Des préoccupations similaires concernant les rapports sur la diversité et l’inclusion nous amèneront à voter contre la direction pour la proposition d’actionnaires concernant ces rapports.

HCA Healthcare : Nous sommes alignés avec la direction et nous voterons contre une proposition d’actionnaires sur la qualité des évaluations. Nous sommes satisfaits du programme de rémunération de l’entreprise et des mesures liées aux résultats sur les patients qu’il inclut.

Kellogg Company : Nous voterons pour une proposition d’actionnaires sur le droit de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Neuberger Berman soutient généralement le droit des actionnaires à convoquer une assemblée générale extraordinaire et pense qu’un seuil de l’ordre de 20 à 25 % est approprié pour la plupart des sociétés, lorsque d’autres circonstances, telles qu’un actionnaire unique important, n’entraînent pas de risque d’abus.

NB Votes a eu deux exemples récents d’engagement au niveau mondial. Le premier, avec la marque de sport japonaise Asics Corporation, à la fin mars, nous avons voté contre le renouvellement du mandat de la direction en raison de ses mesures anti-OPA. Le second, chez Ferrovial S.A., nous sommes heureux de voter avec le conseil d’administration sur une proposition de la direction demandant aux actionnaires d’approuver son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nous soutenons les efforts continus de la société pour faire progresser ses pratiques et ses communications en matière de climat et de les aligner sur les intérêts des actionnaires.