Créé en 1987 par Jean-Philippe Morvan au sein du groupe Air Products, Ipackchem est un leader mondial de la fabrication de packagings barrière innovants. Le leadership du groupe est renforcé par son engagement à offrir des packagings barrière durables et 100% recyclables, grâce à sa technologie unique de fluoration en ligne.

Depuis 2017, et sous l’impulsion de Sagard, Ipackchem a accéléré son développement international en conservant son savoir-faire industriel et en s’engageant toujours plus en faveur d’une responsabilité sociétale forte. Ipackchem a investi significativement dans le développement de ses capacités de production en Europe ; il a ouvert et agrandi des sites industriels au Brésil, en Afrique du Sud et en Russie ; En 2020, il a réalisé une acquisition significative en Chine. Ce développement rapide et mondial a été rendu possible par l’élargissement de l’équipe de direction du groupe.

Aujourd’hui, Ipackchem opère sur 8 sites de production qui servent environ 500 clients dans 35 pays différents. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de €120m et emploie 850 personnes.

L’acquisition d’Ipackchem par SK Capital, si elle se confirme [1], permettrait à l’équipe de management, qui resterait un actionnaire significatif du groupe, de bénéficier d’un appui financier et humain et de poursuivre son développement international, tant par croissance organique que par croissance externe.

Jean‐Philippe Morvan, PDG et fondateur d’Ipackchem, a commenté : "J’ai beaucoup apprécié les quatre ans passés avec Sagard, leur rôle de partenaire actif, et notamment le soutien qu’ils ont apporté au développement international du groupe. L’arrivée prochaine de SK Capital comme actionnaire d’Ipackchem serait la reconnaissance de la qualité du travail accompli par les équipes, et sécuriserait la continuité de notre stratégie d’accompagnement de nos clients dans le monde entier."

Antoine Ernoult‐Dairaine, Saïk Paugam, et Maxime Baudry, associés de Sagard, ajoutent : "Nous sommes vraiment reconnaissants envers Jean-Philippe Morvan, Antoine Viguié et toute l’équipe de direction du parcours exceptionnel accompli, de leur dévouement à faire croitre le groupe et de leur engagement à créer de la valeur. Ipackchem est pour nous un investissement référence, l’entreprise ayant réussi à faire jouer tous les leviers de création de valeur, que ce soit la croissance organique, l’investissement dans l’ESG et les ressources humaines comme la croissance externe à l’international. Nous remercions infiniment les équipes et sommes certains que le groupe bénéficierait du soutien de SK Capital dans le futur.”

Stephen d’Incelli, managing director chez SK Capital, conclue : “Nous nous sentons privilégiés de nous associer à Jean-Philippe et l’équipe d’Ipackchem pour les accompagner dans la prochaine phase de développement du groupe. Nous anticipons de nombreuses opportunités de croissance organique et externe qui vont venir décupler les fortes positions de marché du groupe. Nous sommes très impressionnés par le leadership d’Ipackchem dans les packagings barrière durable, ce qui est aligné avec les engagements forts de SK Capital en matière de développement durable.”