Depuis 2014, Qspine était le distributeur des produits Safe Orthopaedics au Royaume-Uni. Deuxième marché le plus important d’Europe pour les chirurgies du dos par fusion vertébrale, il est estimé à 105 M€, dont 12 M€ pour les seules pathologies de la fracture du rachis.

« Confiants par notre prise de part de marché en France, et les premiers signaux positifs enregistrés en Allemagne, nous étendons notre distribution directe en Europe par l’acquisition de la force commerciale de notre distributeur historique au Royaume-Uni. L’équipe commerciale, composée de 4 vendeurs expérimentés, a démontré avec des moyens limités une adoption solide de nos technologies. Avec un renforcement progressif des ressources commerciales et des actions marketing locales, nous comptons pleinement déployer le potentiel de notre technologie outre-manche avec l’objectif d’atteindre à moyen-terme le même niveau de part de marché que nous connaissons actuellement en France. Ces ventes contribuerons à la croissance du groupe dès le second semestre 2018 » commente Pierre Dumouchel, Directeur général et co-fondateur de Safe Orthopaedics. « La commercialisation directe aux hopitaux de nos technologies SteriSpine va nous permettre d’améliorer notre marge brute globale tout en augmentant notre compétitivé et la flexibilité de nos prix de vente. Nous sommes également très intéressés pour promouvoir le retracteur lumineux à usage unique de Qspine qui vient compléter astuciesement notre offre. »

Le rétracteur SURE a été récemment marqué CE et lancé commercialement par Qspine. Rétracteur radiolucent, délivré à usage unique et stérile, il offre aux chirurgiens une réelle alternative technique et économique aux versions réutilsables classiques tout en proposant une option inédite d’éclairage in situ. Safe Orthopaedics en devient le distributeur exclusif pour la France et en assurera également la promotion au Royaume-Uni.

« Je suis convaincu que cette collaboration sera fructueuse pour nos deux entreprises. Elle permettra à Safe Orthopaedics d’accélérer son développement sur le marché britannique et d’accéder rapidement à de nouveaux clients grâce au rétracteur SURE à usage unique. Je me réjouis à l’idée de travailler en étroite collaboration avec Safe Orthopaedics et de permettre à davantage de chirurgiens de bénéficier des nombreux avantages offerts par les technologies SteriSpine et SURE, » conclut Alan Lawson, Directeur géneral de Qspine.