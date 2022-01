Faisant ainsi de SYXPERIANE le leader français dans l’intégration Divalto, avec l’objectif d’accompagner au mieux les PME, dans toute leur diversité.

SYXPERIANE enrichit son offre avec Oslo Business & IT Services

SYXPERIANE annonce en ce début d’année 2022 l’acquisition des activités de distribution et d’intégration des solutions Divalto, Lucca, MyReport ; de BI et Data Management ; d’hébergement, d’IT, de réseau et de téléphonie de la société OSLO. Oslo Business & IT Services est une entreprise de 120 collaborateurs avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros pour 2021.

SYXPERIANE renforce ainsi son positionnement d’intégrateur « made in France » et culmine désormais à 22 millions d’euros de CA pour 200 collaborateurs avec une expertise SI qui couvre tout le spectre des besoins des PME et ETI.

Avec l’acquisition d’OBS, SYXPERIANE se renforce notamment sur le segment Divalto et complète son offre d’une part sur la BI & le Data Management et d’autre part sur le négoce informatique (réseaux télécoms, téléphonie…). Une complémentarité qui permet à SYXPERIANE, acteur référent sur la solution Cegid XRP Ultimate dédiée aux grands comptes, de renforcer significativement ses offres existantes sur Divalto, Lucca et l’hébergement des solutions de gestion. L’une et l’autre ont leurs activités d’intégration fortement tournées autour des solutions Divalto, bien adaptées au marché des PME et ETI.

Renforcer son ancrage sur le territoire et le partenariat avec Divalto

En s’alliant à OBS, SYXPERIANE muscle également sa croissance territoriale. Avec ce rachat, c’est une présence sur l’ensemble du territoire que s’assure SYXPERIANE, déjà présente sur Paris et dans le Grand Est pour sa partie intégrateur Divalto. SYXPERIANE étend sa toile avec les 5 agences d’OBS : Paris, Nantes, Lille, Bordeaux et Lyon. Une complémentarité géographique importante, dans la mesure où elle permettra de mieux accompagner des clients dont la couverture serait nationale par exemple.

SYXPERIANE ne cesse de chercher à se développer auprès des PME avec une solution qui leur ressemble et un éditeur de confiance, avec lequel de nombreux partenariats ont été développés au cours des 10 dernières années : Divalto. La complétude fonctionnelle et la modularité de sa solution d’ERP correspondent tout à fait aux besoins des PME en croissance.

L’entreprise ambitionnait d’entrer dans le top 5 des intégrateurs Divalto en 5 ans. Il lui a finalement suffi d’une année pour dépasser cet objectif.

“ Plus nous apporterons à Divalto de nouvelles affaires, plus nous serons en capacité de réfléchir ensemble aux évolutions dont nos clients ont besoin. Cette dynamique “win win” ne peut que renforcer la solidité de notre partenariat. Et avec l’acquisition d’Oslo Business & IT Services, SYXPERIANE devient véritablement un acteur d’envergure nationale, ” confirme Laurent Fleury, CEO de SYXPERIANE.

Les dirigeants de Divalto se félicitent de l’opération : “ Ce rachat donne naissance à un nouveau leader Divalto en France. SYXPERIANE était déjà un intégrateur de grande qualité. L’alliance d’OSLO et de SYXPERIANE , c’est l’alliance de l’audace et de l’innovation au service de la satisfaction client, “ s’enthousiasme Frédéric Naudin, Chief Revenue Officer (CRO) chez Divalto.

“ Je suis très content pour les équipes de SYXPERIANE. Nous collaborons depuis 10 ans et c’est une véritable aventure humaine. Nous travaillons étroitement sur le modèle d’intégration/édition en cherchant toujours à innover sur la transformation des outils qui ne cesse de s’accélérer et notamment à destination du marché des PME, “ poursuit Jérôme Virey, Directeur général chez Divalto.

Cette acquisition suscite également l’enthousiasme chez OSLO : “C’est une très belle opportunité pour OSLO qui communiquait principalement sur sa partie édition. En rejoignant un pur intégrateur, dont les activités sont similaires et complémentaires aux nôtres, nous allons pouvoir apporter notre expérience auprès des PME à SYXPERIANE,” ajoute Cédric Locquet, Directeur BU OSLO Services Est, qui rejoint SYXPERIANE.

Des valeurs partagées autour de la place des collaborateurs et de la satisfaction client

À cette complémentarité marché, s’ajoute une convergence de valeurs. Les deux entreprises ne se sont pas choisies au hasard. Pour OBS, c’est aussi l’occasion de rejoindre une structure où les collaborateurs et la satisfaction client sont au centre du projet.

Ces valeurs s’illustrent également dans les modalités d’acquisition de la nouvelle entité. 12 managers étaient déjà entrés au capital de SYXPERIANE et ont été rejoints par 13 nouveaux collaborateurs via un MBO (Management Buy-Out). Cette acquisition a été rendue possible également par la mise d’Odyssée Venture (déjà présente au capital depuis 2018), celle du CEO de SYXPERIANE, Laurent Fleury, et de partenaires bancaires (LCL, Banque Populaire du Nord et BNP Paribas).

Avec cette opération, SYXPERIANE se dote d’une plus grande assise financière, tout en conservant la dynamique acquise précédemment sur Cegid XRP Ultimate et Lucca. L’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros pour l’exercice 2022.