Swikly, startup qui développe une solution pour générer des demandes de cautions en ligne sécurisées permettant de réduire les risques d’annulation de dernière minute et de dégradation de matériel, annonce un financement de 1,5 million d’euros auprès de Evolem Start, Kreaxi, Crédit Agricole Création et B612 Participations le véhicule d’investissement de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Il s’agit de la première levée de fonds opérée par la startup lyonnaise.

Avec plus de 600 clients, Swikly a enregistré une hausse de 300% de son chiffre d’affaires en un an

Swikly est un tiers de confiance spécialisé dans la gestion des cautions en ligne pour les acteurs du tourisme et de la location courte durée en général. Grâce à Swikly, ces professionnels peuvent éviter les « no-show » et protéger un bien loué, comme un appartement ou un véhicule, sans les contraintes des chèques ou des virements. Ce service de dépôt de garantie en ligne est réalisé sans débit ni même blocage des plafonds des cartes bancaires. Il intègre aussi la gestion des éventuels litiges ainsi qu’une garantie de paiement pour le prestataire en cas de dégradation ou d’annulation tardive.

« Swikly est une solution unique de gestion de cautions et acomptes en ligne qui répond à un vrai besoin de simplification et de sécurisation pour les professionnels et les utilisateurs. SWIKLY est sur une belle dynamique avec un intérêt fort sur des verticales comme la location courte durée immobilière ou de véhicules, mais également sur d’autres segments à potentiels » analyse Rémi Berthier, Investisseur chez KREAXI.

Preuve de ce dynamisme, Swikly enregistre une croissance moyenne du chiffre d’affaires de 12% par mois et a déjà sécurisé plus de 30 000 dépôts de garantie en France pour des locations saisonnières et plus de 20 000 pour éviter des « no-show ».

Accélérer le développement commercial en France et à l’international

Déjà adopté par 600 professionnels de l’hébergement et de la location de véhicules en France, Swikly compte des utilisateurs finaux dans plus de 150 pays. Fort de ce positionnement, la startup ambitionne de révolutionner le système de la prise de caution auprès d’autres structures touristiques mondiales. « Le marché de la location saisonnière est en plein essor en France et en Europe. Nous sommes bien décidés à profiter de ce dynamisme pour déployer notre solution à plus grande échelle » expliquent Xavier Rouhaud et Shaun Wourm, les cofondateurs de Swikly. Pour ce faire, Swikly industrialise sa solution en s’intégrant dans les logiciels de gestion de ses clients, comme Avantio ou Rental-United pour la location saisonnière et SequoiaSoft, AppliCamp ou Inaxel pour la gestion des campings.