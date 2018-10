SWEN Capital Partners, acteur de référence de l’investissement responsable en actifs non cotés, annonce le closing de la levée de son troisième fonds en infrastructures, SWEN Infra Multi-Select 3, qui atteint 455 millions d’euros grâce à l’engagement d’investisseurs européens de renom parmi lesquels des fonds de pension, compagnies et mutuelles d’assurances ainsi que des banques et clients privés.

Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs pour la stratégie d’investissement mise en œuvre par les équipes de SWEN Capital Partners qui s’appuie sur un solide track-record en infrastructures depuis près de 10 ans.

Une stratégie d’investissement qui a fait le succès de ses deux précédents fonds en combinant investissement en fonds (opérations primaires et secondaires) et en direct dans des actifs infrastructures.

Ce troisième fonds sera principalement investi en Europe dans les secteurs des transports, de l’énergie, de la communication et des infrastructures sociales. Les investisseurs en portefeuille bénéficieront ainsi d’un portefeuille diversifié pouvant générer des rendements réguliers pour un niveau de risque optimisé. SWEN Infra Multi-Select 3, qui a d’ores et déjà réalisé ses premiers investissements, devrait réaliser sa première distribution d’ici la fin de l’année.

Fondée en 2008 au sein du Groupe OFI et filiale depuis 2015, SWEN Capital Partners gère plus de 4,6 Mds€ au travers de sa plateforme de services et d’investissement en actifs non coté, Private Equity, Dette et Infrastructure.

« Le succès de la levée de fonds de SWEN Infra Multi-Select 3 nous conforte égale- ment dans la conviction que nous avons depuis plus de 7 ans, que l’intégration de pratiques d’investissement responsable est créatrice de valeur financière et extra-financière. Une conviction que nous partageons avec de plus en plus d’investisseurs » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.