SWEN Capital Partners, acteur de référence de l’investissement durable en non coté, offre un accès privilégié à la classe d’actifs Infrastructure, habituellement réservée à des investisseurs institutionnels, avec le lancement de SWEN Exclusive Infrastructures. Le FPS [Fonds professionnel spécialisé] s’adresse à une clientèle d’investisseurs avertis à partir d’un engagement de souscription de 200 K€.

SWEN Capital Partners a souhaité ouvrir l’accès à sa gamme Infrastructure jusqu’alors réservée à ses clients institutionnels, une classe d’actifs essentielle à notre économie et au cœur des enjeux de développement [ou croissance ou relance] durable. Avec des besoins d’investissement en infrastructure estimés à 94 000 Mds$ contre 79 000 Mds$ qui seraient financés d’ici 2040 [1], cette classe d’actifs a pour objectif de générer des rendements réguliers sur le long terme et dispose d’un « deal flow » important nécessitant toujours plus de financements [pour faire face en enjeux de développement durable. C’est pour répondre à ces besoins que le fonds SWEN Exclusive Infrastructures co-investira aux côtés du fonds SWEN Infra Multi-Select 4 (SIMS 4) qui propose un programme d’investissement essentiellement européen, dans des secteurs diversifiés tels que les télécommunications, le transport durable, la transition énergétique ou les infrastructures sociales.

Fort de plus d’une centaine de clients institutionnels et d’un écosystème unique, SWEN Capital Partners propose aujourd’hui une plateforme offrant des solutions d’investissement innovantes et durables aussi bien en multi-stratégie qu’en direct.

SWEN Capital Partners s’est associé avec le groupe Crystal dans la construction du véhicule afin de répondre au mieux aux attentes actuelles de la clientèle patrimoniale, souhaitant diversifier son patrimoine sur des actifs non cotés dans un contexte favorable aux financements privés des infrastructures. La commercialisation de ce produit s’appuie, dans un premier temps, sur les conseillers du Groupe.

Caractéristiques et commercialisation

Le fonds, qui s’adresse aux investisseurs avertis, vise une taille cible de 60 M€ et un objectif de taux de rendement interne (TRI) net de 8% à 10%. Il donnera accès à un portefeuille diversifié, composé d’environ 40 [2] participations dans les secteurs susmentionnés.

Le programme comporte trois volets d’investissement :

Pour 50% en direct dans des projets d’infrastructure, aux côtés des partenaires d’investissement historiques de SWEN CP ;

Pour 40% dans des fonds d’infrastructure non cotés déjà déployés en tout ou partie à travers des opérations secondaires ;

Jusqu’à 10% dans des indices cotés et fonds infrastructures ouverts (poche liquide)

L’ESG et un track record éprouvé comme marqueurs clés

Les investisseurs bénéficieront également de l’expertise historique de SWEN Capital Partners en matière de critères d’analyse ESG qui sont depuis plus de dix ans au cœur de chaque décision. Quatre marqueurs ESG [3] ont été mis en place, véritables boussoles de l’investissement responsable. Les marqueurs choisis permettent d’évaluer la maturité des sociétés de gestion et des actifs. Les équipes peuvent ainsi identifier des axes d’amélioration et suivre leur évolution. Selon le profil marqueur des actifs, une démarche d’engagement et de dialogue est organisée par SWEN CP. Enfin, en phase avec la raison d’être et les valeurs de SWEN CP, le fonds mettra progressivement en œuvre la méthodologie « Net Environnemental Contribution » (NEC)i [4] en démarrant par ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d’alignement d’une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle intègre non seulement l’enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l’eau, les déchets/ressources et la qualité de l’air.

La société de gestion mettra à profit une équipe d’investissement expérimentée de 9 personnes, renforcée par un comité de 4 experts indépendants et une équipe ESG de 8 collaborateurs, emmenée par Isabelle Combarel, Directrice générale adjointe en charge du développement et de l’ESG. Ces professionnels ont pu démontrer dans le passé leur capacité à créer des programmes d’investissement sur mesure à destination d’investisseurs et à procurer des rendements réguliers en cohérence avec le niveau de risque qu’offre cette classe d’actifs.

« Nous sommes ravis de proposer aux investisseurs particuliers une solution clé en main pour accéder au marché de l’infrastructure avec le lancement de notre fonds SWEN Exclusive Infrastructures. Acteur historique et de référence en ESG, pionnier dans l’infrastructure, avec aujourd’hui 2,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans cette activité, nous sommes convaincus que cette initiative rencontrera un vif intérêt auprès des investisseurs. Nous sommes également déterminés à offrir à nos investisseurs particuliers cette possibilité de combiner avec ce véhicule performances financières et extra-financières en fléchant leur épargne vers l’économie réelle dans une démarche d’investisseur responsable », déclare Jérôme Delmas, Directeur Général chez SWEN Capital Partners.

« Le groupe Crystal, de par son positionnement en France et à l’international auprès d’une clientèle haut de gamme, est devenu l’un des acteurs majeurs dans la distribution de solutions de private equity avec un objectif de 20% de notre collecte 2021. Depuis plusieurs années, nous cherchions à proposer à nos clients particuliers une offre dans la classe d’actif très courue des infrastructures non cotées. C’est chose faite aujourd’hui grâce à notre partenariat de long terme avec Ofi AM. Nous avons pu ainsi travailler avec SWEN Capital Partner à la conception de SWEN Exclusive Infrastructures pour l’adapter au mieux aux besoins de notre clientèle », souligne Jean-Maximilien Vancayezeele, Directeur Général du groupe Crystal.

« La classe d’actif infrastructures non cotées est très attractive mais difficile d’accès. Dans sa volonté d’ouvrir sa gamme de produits à la gestion privée, SWEN Capital Partners a construit au côté d’un spécialiste du conseil patrimonial un produit associant investissements directs et fonds secondaires répondant bien aux attentes de diversification d’une clientèle patrimoniale », conclut Xavier Le Blan, Directeur de gestion Innovation et Gestion privée chez SWEN Capital Partners.