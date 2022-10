C’est dans ce contexte et pour faire face aux enjeux de transition énergétique, numérique et d’accès aux services essentiels que SWEN Capital Partners (« SWEN CP »), acteur de référence de l’investissement responsable en non coté, annonce le closing final du 4ème millésime SWEN Infra Multi-Select 4 (SIMS 4), classé article 8 au sens de la Réglementation SFDR, à hauteur de 470 M€.

« Leadership » de SWEN CP en multi-stratégie Infrastructure

La confiance renouvelée des souscripteurs historiques français et l’arrivée de nouveaux investisseurs européens témoignent de la robustesse de la stratégie infrastructure mise en place depuis douze ans par SWEN CP pour accompagner le développement des infrastructures. Avec 80 investissements réalisés, dont 30 en direct, l’équipe d’investissement bénéficie d’une légitimité incontestable sur son segment.

Fort d’un track record solide, SWEN CP a collecté plus d’un milliard d’euros sur les 12 derniers mois en multi-stratégie infrastructure et equity, pour le compte de ses mandats, clients sous conseil ainsi que de ses fonds SIMS 4 et SWEN Exclusive Infrastructures, un fonds dédié à la gestion privée lancé en octobre 2021 en co-investissement avec SIMS 4.

SIMS 4 propose un programme d’investissement majoritairement européen, dans des secteurs diversifiés et porteurs tels que les télécommunications, la transition énergétique, la mobilité bas carbone et les infrastructures de santé et d’éducation, intégrant une approche ESG renforcée dont les enjeux climatiques sont systématiquement analysés. Le fonds vise un TRI annuel moyen compris en 8 et 10 % et présente un ticket d’investissement moyen d’environ 30 M€ dans les fonds primaires comme secondaires, et un montant compris entre 15 et 25 M€ pour l’investissement en direct.

Expertise de l’équipe d’investissement

SWEN CP a accentué pour ce programme la part investie en direct (50% du programme cible), complétée par une répartition équilibrée entre investissements indirects primaires et secondaires.

L’équipe d’investissement, composée d’une dizaine de professionnels combine des expertises sectorielles, financières et extra-financières clés dans le domaine des infrastructures. La stabilité et la longue expérience accumulée font levier sur un réseau relationnel de plus de 70 sociétés de gestion intervenant sur les divers segments du marché et avec lesquels SWEN CP a tissé des liens privilégiés.

Avec déjà 16 investissements réalisés, dont 7 co-investissements directs notamment dans les secteurs de la fibre optique, des EnR, de la logistique alimentaire et la décarbonation des transports, le fonds, déployé à environ 50% de sa taille, met en évidence la bonne dynamique de l’équipe et de son marché de référence.

Un acteur de l’intégration des enjeux extra financiers

Outre sa stratégie d’allocation du capital vers les sociétés de gestion en pointe sur l’ESG fondée sur une base de données extra-financières propriétaires cumulant un historique de 10 ans, le fonds utilise ses quatre « marqueurs ESG » en lien avec la raison d’être de SWEN CP lors de l’analyse des opportunités d’investissement : respect de l’environnement, connexion aux biens et services essentiels dans les territoires, diversité et juste partage de la valeur. Ces marqueurs constituent le socle de critères d’investissement permettant de s’assurer de l’alignement entre les convictions de la société de gestion et ses investissements.

SIMS 4 applique également la méthodologie « Net Environnemental Contribution » (NEC) - pour l’appréciation environnementale de ses investissements directs. Véritable empreinte environnementale des investissements fondée sur une approche multicritères, la NEC mesure le degré d’alignement d’une activité (entreprise ou projet) avec la transition écologique et climatique. Scientifique et basée sur des unités physiques, elle intègre non seulement l’enjeu climatique mais aussi la biodiversité, l’eau, les déchets/ressources et la qualité de l’air. Elle adopte une approche en cycle de vie en considérant tous les impacts le long des chaînes de valeur. Le résultat est un score unique sur une échelle universelle de -100% à +100%, applicable à tous les métiers et à toutes les classes d’actifs, permettant son agrégation dans les portefeuilles et les indices.

« SIMS 4, avec une ambition renforcée en investissements directs, marque une étape importante du renforcement de nos expertises, tout en consolidant notre savoir-faire en gestion de programmes diversifiés. Notre écosystème unique, le « track record » de qualité, et notre exigence en matière extra-financière contribuent à pérenniser notre positionnement ainsi que notre capacité à accompagner des acteurs « leaders » sur leur marché », déclare Jean Philippe Richaud, Directeur Général Adjoint et CIO de SWEN CP.

« Nous sommes très fiers de voir des investisseurs européens de premier plan s’unir autour de notre ambition de répondre aux principaux besoins de financement des infrastructures en Europe et dans le monde, et de participer à la transition bas carbone d’actifs essentiels », ajoute Thibault Richon, Directeur de l’activité Multi-stratégies Infrastructure.

« La capacité d’intervention sur des acteurs innovants et utiles, de par les sociétés qu’il cible ou les stratégies nouvelles qui émergent, fait de SIMS 4 un outil robuste dans le marché au profit d’une finance toujours plus responsable », conclut Jérôme Delmas, Directeur Général de SWEN CP.