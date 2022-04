L’engouement confirmé des investisseurs privés [1] pour l’infrastructure

Afin d’ouvrir l’accès à sa gamme Infrastructures - qui représente aujourd’hui 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion - auprès d’une clientèle privée avertie1, SWEN Capital Partners a lancé en octobre un fonds d’infrastructure co-investissant aux côtés de sa gamme institutionnelle. Les investisseurs bénéficient ainsi de l’expertise historique de SWEN Capital Partners notamment en matière de critères d’analyse ESG qui sont depuis plus de dix ans au cœur de sa stratégie.

“Ce premier closing a été une étape essentielle car il vient valider la pertinence de la thèse d’investissement en infrastructures auprès des investisseurs particuliers. Le vif intérêt qu’ils ont porté pour notre fonds témoigne de la résilience de la classe d’actifs infrastructures non cotées et de son attractivité”, déclare Xavier Le Blan, Responsable de la Gestion Privée chez SWEN Capital Partners.

“La classe d’actifs est portée par des tendances structurelles profondes nécessitant toujours plus de financements pour faire face aux enjeux de développement durable. Le contexte économique actuel rend cette classe d’actifs tout particulièrement pertinente et vient illustrer les besoins d’investissement importants en infrastructures. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir à nos investisseurs particuliers l’opportunité de flécher leur épargne vers ces actifs réels et combiner performances financières et extra-financières dans une démarche d’investisseur responsable”, ajoute Thibault Richon, Responsable de l’activité multi-stratégies Infrastructure de SWEN Capital Partners.

« Le succès du lancement de ce 1er fonds dédié à la clientèle privée de SWEN Capital Partners en France témoigne de l’attractivité et de la qualité de la plateforme de notre société de gestion. C’est aussi une nouvelle étape dans l’ambition de SWEN Capital Partners de proposer à une clientèle privée notre expertise en infrastructures et notre politique ESG dont nous avons été précurseurs. Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires et clients qui nous ont accompagné pour ce 1er closing » conclut Jérôme Delmas, Directeur Général de SWEN Capital Partners.

Des premiers actifs financés et un « deal flow » profond

Trois opérations ont déjà été réalisées aux côtés de partenaires historiques de SWEN CP, dont deux en direct et une en secondaire :

co-investissement en direct aux côtés de CapMan Infra dans Koiviston Auto, le leader de la mobilité urbaine en Finlande. La société emploie 2 300 personnes, dispose d’une flotte d’environ 1 000 bus, exploite un réseau de 18 dépôts stratégiquement placés à travers la Finlande et a transporté environ 85 millions de passagers avant la pandémie de 2020 80% de l’activité est régie par des contrats long terme avec les autorités de transport public locales. La société a pour ambition de fortement décarboner la mobilité urbaine en multipliant par 6 sa flotte de bus électriques afin que celle-ci représente le tiers du parc total sous contrats d’ici 2026.

co-investissement en direct aux côtés d’Antin Infrastructure Partners dans Origis Energy, un producteur indépendant d’électricité solaire photovoltaïque de premier plan aux Etats-Unis. Fondée en 2008, la société développe, construit et exploite des projets solaires et de stockage d’énergie par batterie à grande échelle. Ayant développé avec succès 130 projets à ce jour, Origis Energy va accentuer son rôle dans la transition vers une économie bas carbone en délivrant sur les prochaines années une importante réserve de projets contractés en état de développement avancé.

opération secondaire dans le fonds Meridiam Infrastructure Europe II géré par Meridiam, partenaire historique de SWEN Capital Partners : le fonds, classé article 9 SFDR, est constitué d’un portefeuille de 21 actifs essentiels et défensifs à travers l’Europe, notamment dans les secteurs du transport (ferroviaire, autoroutes, ports) comme la Ligne Sud Europe Atlantique ou le Port de Calais, et des infrastructures de santé.

Bénéficiant de l’écosystème de SWEN Capital Partners en infrastructure façonné par des relations de long terme, le fonds continue de bénéficier d’un deal flow profond et attractif. Une quatrième opération est en cours d’exécution, consistant en un co-investissement direct dans un actif stratégique d’infrastructure numérique en Europe de l’Ouest.

Le fonds, classé article 8 SFDR, vise une taille cible de 60 M€ déployés dans une quarantaine de participations sous-jacentes en fonds propres (télécommunications, transport durable, environnement, transition énergétique et infrastructures sociales). La stratégie d’investissement du fonds repose sur 3 axes : les projets d’infrastructure en direct (50%), les fonds d’infrastructure non cotés à travers des opérations secondaires (40%) et les indices cotés et fonds infrastructures ouverts (jusqu’à 10%).