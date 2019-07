Olivier Aubert, qui a constitué une équipe de trois directeurs d’investissement, va diriger ce fonds qui investira dans la méthanisation, l’hydrogène renouvelable, ainsi que les infrastructures d’avitaillement en gaz et GNL pour le secteur des transports maritimes et terrestres, ce qui constitue une première européenne.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle activité qui s’appuie sur un solide track-record en infrastructure depuis près de 10 ans. Ce développement s’inscrit parfaitement dans la stratégie ESG de SWEN Capital Partners avec cette volonté de toujours proposer des gestions de conviction à impact pour une croissance plus durable au service du climat et de l’emploi dans les territoires » se réjouit Jérôme Delmas, CEO et co-fondateur de SWEN Capital Partners.

Ce fonds d’impact vise un alignement des intérêts des parties prenantes. « Une gouvernance dédiée et des critères d’impact spécifiques aux activités de gaz renouvelables seront déterminés afin de mesurer et suivre dans le temps leurs contributions positives à l’environnement et à la société », précise Isabelle Combarel, Directrice Générale Adjointe en charge du développement et de l’ESG.

Olivier Aubert, membre du comité exécutif, a déclaré « être très enthousiaste quant au fait de diriger ce fonds dédié à une énergie renouvelable promise à un grand avenir, après plus de 20 années au service d’un même groupe industriel. Ce premier closing nous permet de mener à bien les premières opérations de notre deal flow, unique dans le marché. Enfin, nous disposons d’une équipe de professionnels de haut niveau qui nous permet d’être immédiatement actifs sur notre marché européen ».