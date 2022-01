Les associés du cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ) annoncent l’arrivée d’Olivier Legrand en tant qu’associé au sein du département M&A-Private Equity qui compte désormais 5 associés et 13 collaborateurs. Olivier Legrand assiste principalement des entreprises technologiques (notamment fintech, deeptech, foodtech et medtech) et leurs investisseurs dans leurs opérations stratégiques. Il rejoint le cabinet accompagné d’une collaboratrice expérimentée en Venture capital et M&A, Sophie Gilbert.

Olivier Legrand, 33 ans, est titulaire d’un CAPA de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris et un Master I et II en droit des affaires, droit et ingénierie financière. Avant de rejoindre SVZ, Olivier a exercé pendant 4 ans au sein du département corporate du cabinet Gide Loyrette Nouel à Paris. Auparavant, Olivier Legrand était avocat chez LL Berg.

Il est récemment intervenu en tant que :

Conseil de Younited Crédit pour sa levée de fonds de 170 millions de dollars auprès de Goldman Sachs Asset Management et Bridgepoint ainsi que de ses investisseurs historiques Eurazeo, Bpifrance et AG2R La Mondiale ;

Conseil des fondateurs et des associés historiques d’Artur’in dans le cadre de l’entrée au capital de Providence Strategic Growth pour 42 millions d’euros ;

Conseil des investisseurs (BlackFin, Bpifrance, Daphni, Serena) dans le cadre de la levée de fonds de 33 millions d’euros de Memo Bank.

« Je suis ravi de rejoindre le cabinet SVZ, un acteur qui compte sur le marché français alliant une haute expertise et un service sur-mesure, pour y poursuivre le développement de mon expertise sectorielle dans la tech. Les sociétés technologiques en forte croissance ont particulièrement besoin d’être assistées d’experts techniques qui ont également une parfaite connaissance du secteur et une approche très pragmatique. » déclare Olivier Legrand.

« La dynamique du Cabinet est très forte en 2021 sur l’ensemble des expertises : private equity, m&a, financement, fiscal, droit public, contentieux … Notre département corporate connaît depuis plusieurs années une croissance forte tant en nombre de transactions qu’en taille d’opérations. Après la promotion en tant qu’associé d’Antoine Haï, il y a quelques mois, nous sommes très heureux d’accueillir Olivier Legrand. SVZ continue d’attirer les talents qui viennent de grands cabinets et qui trouvent, au sein de notre structure, un environnement de travail assez unique mixant convivialité, entraide, professionnalisme et ambition. Olivier Legrand apportera à notre équipe son dynamisme et sa forte connaissance du secteur des nouvelles technologies. » déclare Franck Sekri, associé fondateur.