Le groupe SUEZ a procédé au placement d’une émission obligataire à 10 ans d’un montant de 500 millions d’euros avec un coupon de 4,50%.

Cette opération a rencontré un succès remarquable avec une sursouscription de 5,5 fois et un livre d’ordres atteignant 2,7 milliards d’euros. Plus de 200 investisseurs ont renouvelé leur confiance au groupe SUEZ et cette très forte demande a permis de resserrer la marge de crédit de 40 bps par rapport aux indications de prix initiales.

Cette émission vise principalement à refinancer une partie de la facilité d’acquisition d’1,2 milliard d’euros levée en décembre 2022 pour finaliser les acquisitions de SUEZ Recycling and Recovery UK et d’IWS spécialisé dans la gestion des déchets dangereux en France. Elle pourra, par ailleurs, permettre de financer des projets éligibles tels que définis dans le green bond Framework du Groupe.

En prenant en compte cette dernière émission, le Groupe a placé 5,5 milliards d’euros de dette obligataire verte au cours des deux dernières années.

La dette senior à long terme de SUEZ est notée Baa2 (perspective stable) par Moody’s.

Crédit Agricole CIB, Mizuho, Natixis, Société Générale et UniCredit ont agi en tant que Active Bookrunners sur cette opération. Mediobanca, ING et MUFG ont été associés en tant que Passive Bookrunners.

Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « Le succès exceptionnel de cette émission obligataire démontre une fois de plus la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe SUEZ et dans la solidité de son profil financier. Cette réussite consacre la remarquable dynamique commerciale que le Groupe connaît depuis deux ans, en France, comme à l’international. Reflet de son ambition de devenir le partenaire de confiance pour les solutions circulaires dans l’eau et les déchets, SUEZ confirme son engagement à intégrer le développement durable dans son plan de financement. ».