Pour renforcer sa position d’acteur majeur et reconnu des secteurs sanitaires et médico-sociaux en France, avec une présence croissante en Europe, Amérique du Nord et en Amérique Latine, SRS Holding, holding industriel détenu majoritairement par Yves Journel (le fondateur de DomusVi), lève 75 millions d’euros auprès notamment d’ Arkéa Capital Partenaire, comme nouveau partenaire, mais également Macif, actionnaire historique de SRS Holding depuis fin 2006.

« Bénéficiant d’un savoir-faire historique d’opérateur d’établissements ainsi qu’une expertise d’investisseur avisé développée aux côtés d’investisseurs financiers de renom, SRS se positionne comme un catalyseur de croissance avec pour ambition de contribuer au développement de ses participations et de créer de la valeur durable » précise Sandrine Avelange, présidente de SRS.

La vocation de SRS est d’investir à long terme dans des entreprises de santé afin de les accompagner dans leur développement national et international et de renforcer leur leadership. SRS est aujourd’hui actionnaire majoritaire ou minoritaire significatif aux côtés d’investisseurs financiers dans des entreprises cumulant près de 2,5 milliards d’€ de chiffre d’affaires et 50 000 salariés, dont principalement DomusVi, Almaviva Santé, Elivie, Sedna ou Arenadour.

Les participations de SRS sont réparties sur l’intégralité du parcours de soins des personnes fragilisées (âge, handicap, maladie). SRS leur apporte son expertise industrielle et son expérience des métiers de la santé acquise au cours des 35 dernières années afin de contribuer à leur croissance.

Détenu à 79 % par Yves Journel, SRS, qui a pour mémoire accueilli Pierre Chabaud en tant que directeur des investissements en mai dernier, s’appuie sur une équipe de professionnels aguerris.