Invent Commerce, c’est aujourd’hui une force de plus de 120 experts du commerce digital et de la suite multi-cloud Salesforce dont 30 experts certifiés par l’éditeur, pour répondre de bout en bout aux enjeux de qualité de l’expérience client dans un contexte de commerce omnicanal.

SQLI et Alpenite : des atouts complémentaires au service d’un enjeu partagé

Parce que l’expérience client et les technologies digitales au service des nouveaux usages ont toujours figuré au coeur de ses préoccupations, SQLI a développé d’année en année une forte expertise du Commerce Digital, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Cette maîtrise est aujourd’hui visible au travers de plus de 350 projets BtoB ou BtoC, auprès de nombreuses grandes marques internationales telles que Nespresso, L’Oréal, Airbus, Groupe SEB, Carlsberg ou encore Bridgestone.

Convaincu de l’apport des solutions Salesforce multi-cloud dans sa stratégie d’accélération autour de la “Commerce experience” et pour faire face à la demande croissante du marché, SQLI souhaitait se doter rapidement d’un grand nombre de ressources complémentaires sur ces technologies.

De son côté, Alpenite, spécialiste du commerce omnicanal et 1er intégrateur Salesforce Commerce Cloud sur son marché, jouit d’une experience reconnue de plus de 5 ans dans le conseil et la mise en oeuvre des solutions Salesforce : Commerce BtoB (CloudCraze) ou BtoC (Commerce Cloud ex-Demandware), Marketing Automation et Customer Relationship Management (CRM).

Forte d’une équipe de 70 experts Salesforce dont 30 sont certifiés par l’éditeur, l’agence affiche de nombreuses références autour de projets Salesforce multi-cloud dans le monde du luxe et de la mode. Présente en Italie, en Autriche et au Royaume-Uni, Alpenite souhaitait s’implanter sur le marché français.

SQLI et Alpenite ont donc souhaité s’associer en créant Invent Commerce, une joint-venture visant à accélérer la conception et la commercialisation en France de plateformes d’expérience et de commerce omnicanal performantes reposant sur les Clouds Salesforce.

Invent Commerce : 1ère agence 100% Salesforce multi-cloud en France

Combinant les forces en présence, Invent Commerce fédère désormais plus de 120 collaborateurs, formant de fait la 1ère agence 100% Salesforce multi-cloud en France pour accompagner les grandes marques dans leur stratégie de Customer Expérience.

Invent Commerce s’appuie sur le modèle front-back éprouvé avec succès depuis plus de 15 ans par SQLI : conseil et approche commerciale de proximité grâce à son réseau d’agences sur l’ensemble du territoire français et réalisation dans des centres de services digitaux distants, en l’occurrence basés actuellement en Italie à Venise et Milan et à terme également au Maroc.

Le parfait alignement du positionnement d’Invent Commerce à la stratégie d’accélération de Salesforce autour du multi-cloud, ainsi que les premières affaires en cours, laissent entrevoir des perspectives de développement rapide d’Invent Commerce.

Invent Commerce sera détenue à 51% par SQLI et consolidée en intégration globale dans les comptes du Groupe.

“Nous sommes ravis d’annoncer au marché la création d’une agence dédiée exclusivement à l’ensemble des produits Cloud Salesforce. Fort de plus de 100 ressources et de 30 experts certifiés par notre partenaire, Invent Commerce arrive au bon moment, sur un marché porteur, extrêmement dynamique et sur lequel nous venons de signer nos premiers deals”, dit Olivier Larribe, Directeur Général d’Invent Commerce.

Maurizio Marchini, DG Délégué d’Invent Commerce ajoute : “Il est étonnant de voir à quel point l’ADN de SQLI et celui d’Alpenite sont similaires. Je crois fermement en cette joint-venture ; avec la puissance commerciale et le réseau d’agences de SQLI d’une part, et la maîtrise technique ainsi que les compétences fortes sur Salesforce d’Alpenite d’autre part, nous avons là une vraie opportunité de créer un acteur de haut vol dans le paysage digital français.”