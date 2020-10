En intégrant CGRM, les co-fondateurs Jérémy Sebag et Cédric Pironneau permettent à SPVIE Assurances de se positionner sur l’ensemble de la chaine de valeur du marché apportant toujours plus d’innovation et de services à leurs clients, essence même de l’ADN de la société.

Les savoir-faire de CGRM s’inscrivent dans les axes de développement de SPVIE Assurances qui a identifié des complémentarités importantes pour intégrer totalement l’activité de gestion et obtenir ainsi toutes les délégations de ses partenaires assureurs sur le marché de l’assurance de personne. Basée à Dunkerque, l’équipe de gestion de CGRM profitera pleinement du dynamisme économique et des valeurs du groupe.

CGRM est une filiale historique de Gras Savoye Willis Towers Watson et est un spécialiste de la gestion de complémentaire santé. Depuis plus de 20 ans, CGRM est reconnu pour la performance de son centre de gestion et gère les contrats santé pour plus de 5 260 entreprises et 270 000 bénéficiaires. « L’acquisition de CGRM, acteur incontournable sur le marché de l’assurance santé, par notre groupe, s’inscrit pleinement dans notre politique de croissance externe » a déclaré Jérémy Sebag co-fondateur et président de SPVIE Assurances.

« Le rachat de CGRM par SPVIE Assurances ouvre pour nos collaborateurs, nos clients et nos courtiers partenaires une nouvelle ère, pleine d’ambitions communes. Nos métiers, parfaitement complémentaires nous permettront de proposer une nouvelle offre de gestion, plus complète, plus efficace et plus digitale, tout en conservant ce qui a fait le succès de CGRM, à savoir la compétence de ses équipes et un sens aigu du service à nos adhérents » a déclaré Alexandre MENNETRE Directeur Général de CGRM.