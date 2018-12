Sustainable Produce Urban Delivery Inc. (« SPUD »), chef de file canadien de l’épicerie en ligne annonce l’accord d’un financement préalable à une introduction en bourse de 11 millions de dollars.

CIC Capital Ventures (anciennement Emerillon Capital) a mené ce tour de table auquel se sont joints des investisseurs historiques, dont Partenaires Walter Capital. Les fonds levés seront principalement utilisés pour le développement de la plateforme d’épicerie en ligne de SPUD, Food-X Urban Delivery Inc. (« Food-X »). Food-X est une plateforme partagée de livraison d’épicerie en ligne qui permet à de nombreux détaillants tiers d’offrir des services de livraison d’épicerie de première qualité en accédant à une technologie de pointe, ainsi qu’à des services mutualisés d’entreposage, de préparation alimentaire et de livraison. SPUD est le propriétaire exclusif d’une technologie et d’un logiciel reproductibles à l’échelle mondiale, pour créer des écosystèmes rentables et durables d’épicerie en ligne car nos clients sont préoccupés par le développement durable.

« L’industrie de l’épicerie est en mutation. Et Food-X contribue à cette évolution en procurant une solution aux détaillants innovants, pour les aider à s’adapter à l’évolution des habitudes de consommation, aux répercussions de la transition vers le cybermarché et à la livraison d’aliments frais », souligne Peter van Stolk, chef de la direction de Food-X et de SPUD. « Nous sommes fiers que nos partenaires reconnaissent la valeur de notre plateforme unique qui offre une solution supérieure, rapide et efficace de livraison d’épicerie saine et fraîche. Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre actionnariat CIC Capital Ventures, un partenaire actif avec une véritable valeur ajoutée. Son expérience sur le marché européen de l’épicerie en ligne sera profitable pour l’expansion de Food-X au-delà de l’Amérique du Nord. »

« Nous sommes impressionnés par l’expérience, l’expertise et l’histoire de SPUD qui lui permettent de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits sains, locaux et biologiques, en plus d’offrir la commodité du commerce électronique et de la livraison à domicile. Nous sommes impatients de nous joindre à cette équipe incroyable », explique Eric In, directeur d’investissement chez CIC Capital Ventures. « En tant que partenaire engagé, CIC Capital Ventures soutient des entreprises prometteuses comme SPUD, en particulier dans le but d’accélérer leurs expansions nationales et internationales », ajoute Ludovic André, directeur général de CIC Capital Ventures.

« Partenaires Walter Capital a le plaisir de continuer à soutenir SPUD dans l’expansion de sa plateforme innovatrice d’épicerie en ligne. Selon nous, SPUD est bien positionnée pour devenir un chef de file canadien et international, et nous sommes heureux de collaborer avec son équipe pour la poursuite de sa croissance », déclare Éric Phaneuf, associé directeur de Partenaires Walter Capital.