SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition du Groupe DÜRR.

Avec l’acquisition du Groupe DÜRR, SPIE prend une position de leader sur le marché de l’ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Autriche et en Allemagne. Le Groupe DÜRR est le leader du marché en Autriche et un acteur majeur en Allemagne dans le domaine de l’installation, de l’automatisme et de l’entretien des systèmes de tunnels routiers. Fondée en 1977 à Weinstadt, près de Stuttgart, l’entreprise a généré une production totale d’environ 60 millions d’euros en 2020. Le Groupe DÜRR comprend également Dürr Austria (ingénierie des tunnels), evon (logiciel d’automatisme industrielle) ainsi qu’une participation dans DMS (composants pour l’ingénierie du trafic).

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, commente : « Nous sommes très heureux de renforcer nos compétences dans le domaine de l’ingénierie des tunnels routiers et de la gestion du trafic grâce à l’expertise de près de 230 collaborateurs motivés et compétents. Avec les compétences du Groupe DÜRR, nous formons un acteur important pour l’équipement technique des systèmes pour les tunnels et la gestion de trafic. Nous nous réjouissons de façonner l’avenir avec les collaborateurs et l’équipe de direction autour du directeur général Andreas Christandl ! ».

Alfred Dürr, directeur général et fondateur du Groupe DÜRR, ajoute : « Je suis très heureux d’avoir trouvé en SPIE un partenaire durable pour nos clients, nos partenaires commerciaux et surtout les collaborateurs du Groupe DÜRR. SPIE est une entreprise pérenne, qui offre à ses managers et collaborateurs des belles perspective pour leur avenir et celui de l’entreprise. Je suis convaincu que le chemin parcouru jusqu’à présent sera poursuivi avec succès. Je sais que le Groupe DÜRR est entre de bonnes mains avec SPIE ».

Andreas Christandl, directeur général du Groupe DÜRR : « Ensemble, nous avons la possibilité d’unir nos forces et d’agir comme un acteur de premier plan sur le marché de l’ingénierie des tunnels et de la gestion du trafic en Allemagne et en Autriche. Je suis convaincu qu’il en résultera un potentiel important pour nos clients, comme pour nos collaborateurs. Nous nous réjouissons de l’avenir qui s’ouvre devant nous chez SPIE ! ».

La réalisation de l’opération est soumise à l’autorisation préalable des autorités de concurrence compétentes.