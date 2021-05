SPIE renforce son offre de services à l’industrie avec des compétences en tuyauterie et chaudronnerie industrielle

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Valorel S.A.S ("Valorel") en France.

Créé en 1971 et basé à Chasse-sur-Rhône, Valorel est un acteur de référence en matière de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle en région Rhône Alpes. La société intervient dans des secteurs à forte contrainte technique et/ou réglementaire, dans les process liquides et pâteux, notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. La société a développé une offre pluridisciplinaire intégrant l’ensemble des étapes de réalisation des installations, depuis les études d’exécution jusqu’à la qualification des équipements. Ses expertises et sa maîtrise des procédés lui permettent de proposer des solutions d’ensemblier sur des projets d’équipements complets. En faisant l’acquisition de Valorel, reconnue pour ses 50 années d’expertises en équipements et tuyauterie pour les process pharmaceutique et cosmétique, SPIE se renforce sur l’un de ses marchés stratégiques en proposant une offre clé en main au plus près de ses clients. Avec 25 collaborateurs hautement qualifiés, Valorel a généré un chiffre d’affaires d’environ 5 millions d’euros en 2020.

Olivier Domergue, directeur général de SPIE France, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes très heureux de pouvoir renforcer nos compétences dans le domaine des services à l’industrie et plus particulièrement en équipements complets et tuyauterie sur des projets « process » grâce à l’expertise des collaborateurs de Valorel. Leur savoir-faire nous permettra de proposer toujours plus de services à forte valeur ajoutée à nos clients pour les accompagner dans leurs projets de développement. Ensemble, Valorel et SPIE proposeront des solutions agiles tout au long du cycle industriel de la conception à la maintenance en intégrant une optimisation des énergies et des fluides, en particulier des utilités propres nécessaires au process pharma ».

Frédéric Toussaint, directeur général de la division Industrie de SPIE industrie et Tertiaire, a ajouté : « Nous sommes très heureux de renforcer notre offre de services avec l’expertise des collaborateurs de Valorel. La Société dispose d’une large base de clientèle et d’une excellente réputation régionale. Avec Valorel, nous faisons un pas de plus dans le développement de nos capacités en France et en tant que leader dans les services multi-techniques, nous renforcerons notre présence locale en région Rhône Alpes, tout en complétant notre présence dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. ».

Jean-Paul Vaccalut, directeur général de Valorel : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de rejoindre SPIE. Avec SPIE nous avons l’opportunité de développer davantage notre activité. Nous sommes convaincus que notre expertise contribuera au développement de SPIE en France. »